  • BIST 100.707
  • Altın 384,226
  • Dolar 6,9906
  • Euro 7,5722
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 10 °C
»

Keçiören’de Psiko-Sosyal Danışmanlık Destek Merkezi hizmete başladı

Keçiören’de salgından olumsuz etkilenen vatandaşlar için ücretsiz Psiko-Sosyal Danışmanlık Destek Merkezi hizmete başladı.
Keçiören’de Psiko-Sosyal Danışmanlık Destek Merkezi hizmete başladı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Psiko-Sosyal Danışmanlık Destek Merkezimizi hizmete sokarak vatandaşlarımızın ücretsiz psikolojik destek almalarını sağlıyoruz. Merkezimiz, Keçiörenli vatandaşlarımıza haftanın 3 günü telefonla, diğer 2 gün ise gerek görüldüğü takdirde destek merkezimizde yüz yüze hizmet veriyor” dedi.
Başkan Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi olarak koronavirüse karşı alınan önlemlerle birlikte hizmet hızını ve çeşitliliğini de artırdıklarını söyledi. Altınok, “Ülkemizde ve dünyada etkisini gösteren Covid-19 salgınıyla birlikte toplumsal taleplere göre hizmet ağımızı genişletiyoruz. Psiko-Sosyal Danışmanlık Destek Merkezimiz de bu anlamda vatandaşımıza ücretsiz olarak sunduğumuz yeni bir hizmetimizdir” diye konuştu. 

dsc00639.jpg

“RANDEVU GÜNÜ UZMANLAR TARAFINDAN BELİRLENİYOR”

Psiko-Sosyal Danışmanlık Destek Merkezi’nin işleyişine ilişkin bilgiler de veren Altınok, şunları söyledi:
“Merkezimizde, talepte bulunan vatandaşlarımıza uzmanlarımız tarafından psikolojik destek sunuluyor. Buraya ulaşmak isteyenler telefon başında bekleyip zaman kaybetmek zorunda kalmıyor. Vatandaşlarımız, Keçiören Belediyesi web sitesinde bulunan Psiko-Sosyal Danışmanlık Destek Merkezi linkine tıklayarak kişisel bilgileriyle birlikte kayıt oluşturup, sekreter ya da telesekreterle muhatap olmadan başvurularını gerçekleştirebiliyor. Uzmanlarımız, randevu alan vatandaşımızı daha öncesinden arayarak randevu gününe ilişkin bilgilendiriyor. Randevu saati yaklaşan vatandaşımıza tekrar hatırlatmada bulunmak için ikinci bir arama daha yapılarak terapi için hazır olmaları konusunda uyarıda bulunuluyor.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Yavaş'tan Ankaralılara çiçek sürprizi28 Nisan 2020 Salı 04:30
  • Yenimahalle'de organik gübre üretimi tam gaz 28 Nisan 2020 Salı 03:25
  • Pursaklar’da Online Ramazan Sohbetleri28 Nisan 2020 Salı 02:28
  • Mamak Zabıtası’ndan Ramazan denetimi28 Nisan 2020 Salı 01:29
  • Koronavirüse karşı topyekûn seferberlik sürüyor 27 Nisan 2020 Pazartesi 23:30
  • Ankara WEB TV'de yazarlık eğitimi   27 Nisan 2020 Pazartesi 05:58
  • Mamak 75. Yıl Amfi Tiyatro’ya estetik dokunuş27 Nisan 2020 Pazartesi 04:56
  • Kızılcahamam’da 4 günde dört dörtlük hizmet27 Nisan 2020 Pazartesi 03:55
  • Gölbaşı’nda iftar yemekleri kapıya teslim27 Nisan 2020 Pazartesi 02:53
  • Büyükşehir'den Ramazan’da da iyilik seferberliği27 Nisan 2020 Pazartesi 01:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti