  • BIST 86.778
  • Altın 248,384
  • Dolar 6,0264
  • Euro 6,7280
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 21 °C
»

Keçiören'de Ramazan coşkusu devam ediyor

Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen Ramazan Etkinlikleri kukla oyunu, Hacivat – Karagöz gibi birbirinden renkli gösterilerle eski Ramazanları yaşayan vatandaşlar, eğlenceli yarışmalarla da keyifli bir gece geçirdiler. 
Keçiören'de Ramazan coşkusu devam ediyor

KEMAL FARUK SAHNE ALDI

Tasavvuf Sanatçısı Kemal Faruk’un sahne aldığı programda, Ramazan’ın manevi hazzını gönüllerinde yaşayan vatandaşlar, zaman zaman ilahilere de eşlik ettiler. 
“Gel Gör Beni Aşk Neyledi” ilahisinin büyük alkış aldığı programda sanatçı Kemal Faruk, alandaki vatandaşların istedikleri ilahileri de seslendirdi. Sema gösterisi ile renklenen gecede alandakilere Osmanlı şerbeti dağıtılırken, özellikle çocuklar farklı bir Ramazan yaşamanın tadına vardı.

_mg_0028.jpg

RAMAZAN’IN BEREKETİNİ PAYLAŞALIM

Etkinliklere katılan vatandaşların aileleriyle birlikte hem standlardan alışveriş yapıp hem de renkli bir akşam geçirdiklerine vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bu gecede vatandaşlarımız Tasavvuf Müziği sanatçısı Kemal Faruk’un sahne aldığı muhteşem bir konser ve sema gösterisi ile Ramazan-ı Şerifin manevi hazzını gönüllerinde yaşadı.  11 ayın sultanı, rahmet, bereket ayı Ramazan-ı Şerif’in artık son günlerini yaşıyoruz. Rabbim inşallah huzur ve sağlık içinde hepimizi bayrama eriştirsin. Bu mübarek aylar birliğimizi, beraberliğimizi kuvvetlendirmeye de vesile olan aylardır. Bu aylarda gönüllerimizi, soframızı açıp Ramazan bereketini çevremizdekilerle ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşmayı unutmayalım” dedi. 
Kadir Gecesi’nin yaklaştığına da vurgu yapan Altınok, “Rabbim ibadetlerimizi, hayırlarımızı ve oruçlarımızı kabul etsin, ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için bol bol dua edelim. Devletimize zeval gelmesin, birliğimiz, dirliğimiz daim olsun” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Balâlılar buluştu Estergon Kalesinde buluştu29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:12
  • Gönül sofrası Başak Mahallesi’nde29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:10
  • Başkan Şimşek öğrencilerle buluştu29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:06
  • Başkan Balcı: 'Makamda değil sokakta'29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:05
  • Başkentliler dinletileri sevdi29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:04
  • Kırşehirliler'den Ankara'ya çıkartma28 Mayıs 2019 Salı 15:48
  • Baraj Doluluk Oranları 28 Mayıs 2019 Ankara - ASKİ28 Mayıs 2019 Salı 08:28
  • Elektrik Kesintisi 28 Mayıs 2019 Ankara - Başkent EDAŞ28 Mayıs 2019 Salı 08:27
  • Su Kesintisi 28 Mayıs 2019 Ankara - ASKİ28 Mayıs 2019 Salı 08:26
  • Başkan Memiş Çelik nikah kıydı28 Mayıs 2019 Salı 00:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti