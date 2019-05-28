Keçiören'de Ramazan coşkusu devam ediyor

Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen Ramazan Etkinlikleri kukla oyunu, Hacivat – Karagöz gibi birbirinden renkli gösterilerle eski Ramazanları yaşayan vatandaşlar, eğlenceli yarışmalarla da keyifli bir gece geçirdiler.

KEMAL FARUK SAHNE ALDI

Tasavvuf Sanatçısı Kemal Faruk’un sahne aldığı programda, Ramazan’ın manevi hazzını gönüllerinde yaşayan vatandaşlar, zaman zaman ilahilere de eşlik ettiler.

“Gel Gör Beni Aşk Neyledi” ilahisinin büyük alkış aldığı programda sanatçı Kemal Faruk, alandaki vatandaşların istedikleri ilahileri de seslendirdi. Sema gösterisi ile renklenen gecede alandakilere Osmanlı şerbeti dağıtılırken, özellikle çocuklar farklı bir Ramazan yaşamanın tadına vardı.

RAMAZAN’IN BEREKETİNİ PAYLAŞALIM

Etkinliklere katılan vatandaşların aileleriyle birlikte hem standlardan alışveriş yapıp hem de renkli bir akşam geçirdiklerine vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bu gecede vatandaşlarımız Tasavvuf Müziği sanatçısı Kemal Faruk’un sahne aldığı muhteşem bir konser ve sema gösterisi ile Ramazan-ı Şerifin manevi hazzını gönüllerinde yaşadı. 11 ayın sultanı, rahmet, bereket ayı Ramazan-ı Şerif’in artık son günlerini yaşıyoruz. Rabbim inşallah huzur ve sağlık içinde hepimizi bayrama eriştirsin. Bu mübarek aylar birliğimizi, beraberliğimizi kuvvetlendirmeye de vesile olan aylardır. Bu aylarda gönüllerimizi, soframızı açıp Ramazan bereketini çevremizdekilerle ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşmayı unutmayalım” dedi.

Kadir Gecesi’nin yaklaştığına da vurgu yapan Altınok, “Rabbim ibadetlerimizi, hayırlarımızı ve oruçlarımızı kabul etsin, ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için bol bol dua edelim. Devletimize zeval gelmesin, birliğimiz, dirliğimiz daim olsun” ifadelerini kullandı.