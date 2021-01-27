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Keçiören’de satılık 117 m² daire 

Ankara, Keçiören’de bulunan , 91406 Ada, 1 Parsele kayıtlı 17 katlı binanın 6. Bodrum katında yer alan daire satılıktır.
Keçiören’de satılık 117 m² daire 

Ankara, Keçiören’de 91406 Ada, 1 Parsele kayıtlı Bağlum mahallesi C blok 23 numaralı bağımsız bölümde bulunan 17 katlı taşınmazın 6. Bodrum katında bulunan 117 m²  daire satılıktır. 17 katlı olarak inşa edilen binada 58 adet daire vardır. Binanın 6. Katında 2 adet mesken, sığınak ve su deposu yer almaktadır. Daire 3+1 olarak inşa edilmiştir. Meskenin satış fiyatı 100.000,00 TL’dir.

Binanın bulunduğu adres:  Karşıyaka Mahallesi (Tapuda Bağlum Mahallesi) Batuhan Caddesi, No: 7C/23 Keçiören / ANKARA

Satış Günü : 01/04/2021 günü 10:30 - 10:40 arası

Detaylar için TIKLAYIN,

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