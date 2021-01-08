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Keçiören’de satılık 3+1 daire

Ankara, Keçiören’de 2701 Ada, 5 Parsel bunan 3+1 daire satışa çıkarıldı.
Keçiören’de satılık 3+1 daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre;

Ankara'nın Keçiören ilçesinde BAĞLUM Mahallesindeki, 2 no'lu mesken, Bağımsız Bölüm Bina 4 katlı, 12 bağımsız bölüm (11 mesken+1 Dükkan) içermektedir. Brüt alanı 105m2'dir. Salon, 3 oda, mutfak, banyo, duş, wc+lavabo, antre ve 1 balkon bölümlerinden oluşmakta salon ve odaların zeminleri laminat parke döşeli, duvarları yalı baskı, banyoda yerden klozet, dolaplı lavabo ve tekneli duşakabin bulunmakta. Isıtma sistemi kombidir. Adres: Hisar Mah.(Tapuda Bağlum), Radar Caddesi, M.Mensur Ağgül Apt. No: 12 / 2 Keçiören / ANKARA

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