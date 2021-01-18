Keçiören'de satılık 6+1 dubleks daire

Ankara, Keçiören, Pınarbaşı Mahallesinde 34708 ada 8 parsel nolu bağımsız bölüm Çatı Aralı Mesken, Ana Taşınmaz Nitelik 6+1 dubleks daire satışa çıkarıldı. Binanın ön dış cepheleri cam mozaik kaplı diğer cepheleri sıva üzeri dış cephe boyalı, bina girişi Ayla sokak üzerinden sol yan cephelidir. Binada toplam 8 daire, normal katlarda ise 3’er daire bulunmaktadır.
Kıymeti : 350.000,00 TL
Satış Günü : 11/03/2021 günü 14:30 - 14:35 arası
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