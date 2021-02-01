Keçiören’de satılık daire: 3+1 daire 160.000 TL

Ankara, Keçiören’de 2601 Ada, 7 Parsele kayıtlı (99 m2) 3+1 daire satışa çıkarılmıştır.

Ankara, Keçiören ilçesinde, Bağlum Mahallesi, 2601 Ada, 7 Parsele kayıtlı 3. Kat, 14 nolu Bağımsız Bölümde bulunan 3+1 daire satışa çıkarılmıştır. Taşınmazın bulunduğu bina 6 katlı olup 21 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bina asansörlüdür. Taşınmaz güney ve batı cephelidir. Net faydalı alanı balkonlar hariç 99m2 (balkonlar 8m2) olarak tespit edilmiştir. Taşınmazın satış fiyatı 160.000,00 TL’dir.

Adresi : Karşıyaka (Tapuda: Bağlum) Mahallesi Okul Caddesi Gülerler Apt. No: 34/14 Keçiören/ANKARA

Satış Günü : 07/04/2021 günü 11:10 - 11:15 arası

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