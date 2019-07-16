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Keçiören'de şehit aileleri ve gaziler yemekte bir araya geldi

15 Temmuz’un üçüncü yıldönümünde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler onuruna verilen yemeğe katıldı. 
Keçiören'de şehit aileleri ve gaziler yemekte bir araya geldi

Altınok, “O gece bir milattır, milletimiz devletine, bayrağına, ezanına ve namusuna sahip çıktı” diye konuştu. 
Estergon Türk Kültür Merkezi’nde düzenlenen yemeğe Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un yanı sıra Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Keçiören Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel, Keçiören Müftüsü Mehmet Şahin, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

SİZLER BİZİM BAŞ TACIMIZSINIZ

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok burada yaptığı konuşmada. “Sizler bizim baş tacımızsınız. Şair Mithat Cemal Kuntay’ın dediği gibi; ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.’ 22 milyon kilometrekareye yayılan Osmanlı’nın maalesef yıkılmasının ardından Atatürk ve silah arkadaşları bir güneş gibi doğarak milli mücadeleyi başlattılar. ‘Ya İstiklal ya ölüm’ diyerek manda ve himayeyi reddettiler. Atatürk’e başarısının arkasındaki gücü soruyorlar o da ‘Başarımızı milletimizin iman gücüne borçluyuz’ diyor. Dünyanın en güzel coğrafyasında yaşadığımız için hainlerin hedefi oluyoruz” dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZIN O GECEKİ KAHRAMANLIĞINI DA UNUTMUYORUZ

Azeri Şair Ahmet Cevat’ın 1914’te Çırpınırdı Karadeniz’i yazdığını da hatırlatan Altınok sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ülkemiz 15 Temmuz gecesi büyük bir badire atlattı, o geceyi, zaferle sonuçlandıran Türk milletinin feraseti, dirayeti ve kahramanlığıdır. ‘Bir kefenim var vatana feda olsun’ diyen Cumhurbaşkanımızın kahramanlığını da unutmamak gerekir, devletini teslim etmedi, milleti meydanlara çağırdı. Millet de o gece devletine, bayrağına, ezanına ve namusuna sahip çıktı. Şehitlerimize ve gazilerimize bu ülkede yaşayan herkesin minnet borcu var.”

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KAYMAKAM BULUT: BU MİLLETİN O GÜNKÜ KAHRAMANLIĞINDAN GURUR DUYUYORUM

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da Keçiören’in en fazla şehit veren ilçe olduğuna vurgu yaparak, “O gece Keçiören sokaktaydı. O gün hainlere karşı milletin, bayrağın sesi olarak sokaklara çıkıp hainlere gereken cevabı verdiler” dedi.

PURSAKLAR KAYMAKAMI KARA: O GECE KİMİN VATAN SEVDALASI OLDUĞUNU GÖRDÜK

Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, o gece sokaklarda, halkın arasında olduğunu belirttiği konuşmasında, “O gece kimin vatan sevdalısı kimin hain olduğunu gördük. Bu cefakâr milletin o günkü kahramanlığından ötürü gurur duyuyorum. Namus, vatan, millet ve geleceğimizi kurtardılar” diye konuştu.

GAZİ DEMİRCİ: YİNE OLURSA YİNE ÇIKARIZ

15 Temmuz Gazisi Gülizar Demirci de  “O gece yüreğimizde, vicdanımızda duyduğumuz sesle abdestli şekilde yola çıktık. Vatan, bayrak aşkıyla yola çıktık, tekrar olursa yine çıkarız. Şehitlerimizin ruhu şad olsun, Rabbim bu vatana ve millete bir daha böyle bir gece yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

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