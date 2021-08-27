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Keçiören'de seviye belirleme sınavları yapıldı

Keçiören’de YKS öğrencileri için Seviye Belirleme Sınavı (SBS) yapıldı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı için oluşturulacak olan sınıflar, öğrencilerin sınavda gösterdikleri başarıya göre belirlenecek.
Keçiören'de seviye belirleme sınavları yapıldı

Üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerin kurs merkezine yoğun talepte bulunduğunu da aktaran Başkan Altınok, “Devletimizin ve milletimizin geleceği olan gençlerimize kaliteli eğitim verebilmek için kurs merkezimizi yenileyerek öğrenci kapasitesini artırdık. Eğitim konusunda sorunlarını çözemeyen milletler muvaffak olamazlar. Ülkemizde eğitim sisteminin önemli bir ayağı olan ölçme ve değerlendirmenin gerçekleştirilmesi için ise kurs merkezimizdeki YKS öğrencilerimize Seviye Belirleme Sınavı yapıyoruz. Sınavların ardından da başarı puanlarına göre sınıflar belirlenecek ve dersler başlayacak.” dedi.

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“HEDEFİ BÜYÜK OLMAYANIN BAŞARISI DA OLMAZ”

Yeni eğitim öğretim yılında Tepebaşı Kurs Merkezi’nin yoğun bir maratona ev sahipliği yapacağını kaydeden Altınok öğrencilere şu mesajı verdi:
 “Her biriniz birer Türk bayrağısınız. Bu bayrağı yere düşürmeden, lekelemeden göklere çıkaracak olan yine sizlersiniz. Devletimizin ve milletimizin geleceğisiniz.  Hedefi büyük olmayanın başarısı da olmaz. Hedefiniz için çalışacak ve başaracaksınız. Türkiye kaynak bakımından zengin bir ülkedir. Dünyanın en güzel iklimine, dünyanın en güzel coğrafyasına sahibiz. Dünyada ne varsa, yüzde sekseni bizim ülkemizde mevcuttur. Bu nedenle sizler devletiniz, milletiniz ve aileleriniz için çalışacak, ülkemizi Atatürk`ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkaracaksınız.”

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