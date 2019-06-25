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Keçiören'de sineklere ilaçlama

Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde sinek ve sivrisineklere yönelik ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, özellikle de Ovacık’taki göletlerde ve sazlıklarda larvasit ve ilaçlama çalışmalarına yoğunluk kazandırdı.
Keçiören'de sineklere ilaçlama

Keçiören Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde sinek ve sivrisineklere karşı sürdürülen ilaçlama çalışmaları Haziran yağmurlarının yoğun seyretmesi nedeniyle aralıksız devam ediyor. Özellikle Keçiören Ovacık Bölgesi’nde bulunan sazlık ve göletlerle birlikte Keçiören`deki akarsu yataklarında larvasit ve ilaçlama çalışmaları larvaların yok edilmesi için yoğun olarak sürdürülüyor. Ayrıca temizliği yıllardır ihmal edilen Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nde başlatılan temizlik çalışması ve ardından yürütülecek olan ilaçlama faaliyetleriyle sineklerin ve sivrisineklerin ürediği ortamların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

DOĞANIN DÖNGÜSÜ DE DENGESİ DE BOZULUYOR

Keçiören Belediye Başkanı Turgut, yaz yağmurlarının alışılmadık bir şekilde Türkiye genelinde yoğunluk göstermesinin tabiatın dengesinde meydana gelen bozulmayı tetiklediğini vurgulayarak, “İnsanoğlunun dünya nimetlerini insafsızca israf etmesi doğanın döngüsünü de dengesini de bozmuştur.  Özellikle ağaçların yok edilmesi ve ardından bu alanların betonarmelerle çevrelenmesi insafsızlığın boyutlarını gözler önüne sermektedir” dedi.

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İLAÇLAMA ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

Altınok, özellikle bu yıl gözlemlenen sinek ve sivrisinek artışına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
“Yüce Allah’ın birer nimeti olan doğal kaynakların aşırı tüketimi beraberinde insanlığı olumsuz etkileyecek neticelere davetiye çıkarmaktadır. Bunun en basit örneğini de bu yıl Keçiören’de yaşıyoruz. Vatandaşlarımız sinek ve sivrisinek şikâyetlerini hemen hemen her mecradan belediyemize iletiyor. Biz zaten mevsimi geldiğinde rutin olarak ilaçlama yapıyoruz. Bunun yanında vatandaşlarımızdan gelen taleple de ilaçlama yapmayı sürdürüyoruz. Ancak mevsimlerin yön şaşırması ve yaz yağışlarının artış göstermesi sinek ve sivrisinekler için üreme alanlarında da artışa sebep oluştur. Sinek ve sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Keçiörenliler müsterih olsunlar.”

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