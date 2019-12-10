  • BIST 108.011
  • Altın 273,335
  • Dolar 5,7924
  • Euro 6,4184
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 0 °C
»

Keçiören'de sokak sokak kış denetimi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için Keçiören’in 12 mahallesinde sabahın ilk ışıklarına kadar denetimlerde bulundu. 
Keçiören'de sokak sokak kış denetimi

Başkan Altınok, “Kar, kış, yağmur, çamur hizmet etmemize engel değildir. Vatandaşımızın herhangi bir mağduriyetle karşılaşmaması için belediye ekiplerimizle birlikte gece gündüz hizmet etmeye hazır durumdayız” dedi. 

SOKAK SOKAK GEZDİ PERSONELLERİ DENETLEDİ

Keçiören’in yüksek noktalarında hâkim olan kar yağışıyla birlikte Başkan Altınok vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için sokak sokak gezerek sahada görevli olan personelleri denetledi, taksi durakları ve esnafları ziyaret etti. Mahallelerin eksiklerinin yerinde tespiti için birim müdürleriyle sabahın ilk ışıklarına kadar denetimlerini sürdüren Başkan Altınok Şentepe, Bağlum, Ovacık, Yükseltepe, Sancaktepe, Şehit Kubilay, Yayla, Esertepe, Kuşcağız, Atapark, Ufuktepe, Tepebaşı mahallelerinde denetimlerde bulundu. Bir gecede 12 mahallenin tamamında yürüyerek denetim yapan Başkan Altınok sokakta karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti.

dsa_2244.jpg

VATANDAŞ MAĞDUR EDİLMEYECEK

Yoğun kar yağışı ihtimalini göz önünde bulundurarak karla mücadele için hazırlıkların tamamlandığını da söyleyen Başkan Altınok şunları söyledi:
“Önemli olan olağanüstü anlarda vatandaşa mağduriyet yaşatmamak. Örneğin hastalanan bir vatandaşımızın sokağına kar yağışı nedeniyle bir ambulansın girmemesi diye bir aksaklık yaşamamalıyız. Yine ani doğum yapacak bir anne karda kışta yolda kalıp mağduriyet yaşamamalı. Yavrularımız okullarına vatandaşlarımız işlerine sıkıntı yaşamadan ulaşabilmeliler. Bundan önceki belediye başkanlığım döneminde de olduğu gibi kar, buz olduğu günler vatandaşlarımız işlerine girene kadar yine denetimlerimiz sabah saatlerine kadar sürecektir.” 

24 SAAT ESASINA GÖRE GÖREV BAŞINDAYIZ  

Başkan Altınok, Keçiören Belediyesi hizmet birimlerinin 24 saat esasına göre tüm imkânları seferber ederek çalıştıklarını belirterek, “150 personel, 9 kar küreme aracı, 6 greyder, 5 JCB, 3 Loder yükleyici, 20 transit tuzlama aracı, 10 kamyon, 5 binek kontrol aracı ile toplamda 6 bin ton tuz ani kar yağışı ihtimaline karşı hazır bekletilmektedir. Vatandaşlarımız da herhangi bir olağanüstü durumlarda 0312 378 77 17 - 0 312 378 77 18 nolu telefonlardan belediyemize ulaşarak sıkıntılarını bildirebilirler” dedi.


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beypazarı'nda meyve bahçesine bakım11 Aralık 2019 Çarşamba 00:21
  • Altındağlı çocuklar öğrendikleri işaret diliyle tiyatro gösterisi yaptılar11 Aralık 2019 Çarşamba 00:19
  • Etimesgut'ta kazanan Kırşehir oldu10 Aralık 2019 Salı 00:18
  • Tokat’ın enleri sahiplerini buldu10 Aralık 2019 Salı 00:16
  • Yenimahalle Belediyesi 60 engelli çocuğa Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’ni gezdirdi10 Aralık 2019 Salı 00:14
  • Pursaklar Belediyesi muhtarları Konya'ya geziye gönderdi10 Aralık 2019 Salı 00:13
  • Mamak'ta açılışlar devam ediyor10 Aralık 2019 Salı 00:11
  • Keçiören'de minik öğrencilere çevre eğitimi10 Aralık 2019 Salı 00:09
  • Taha Akgül ve Rıza Kayaalp öğrencilere başarı hikayelerini anlattılar10 Aralık 2019 Salı 00:08
  • Altındağlı gençler babaları için işaret dilini öğrendiler10 Aralık 2019 Salı 00:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti