Keçiören'de sokak sokak kış denetimi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için Keçiören’in 12 mahallesinde sabahın ilk ışıklarına kadar denetimlerde bulundu.

Başkan Altınok, “Kar, kış, yağmur, çamur hizmet etmemize engel değildir. Vatandaşımızın herhangi bir mağduriyetle karşılaşmaması için belediye ekiplerimizle birlikte gece gündüz hizmet etmeye hazır durumdayız” dedi.

SOKAK SOKAK GEZDİ PERSONELLERİ DENETLEDİ

Keçiören’in yüksek noktalarında hâkim olan kar yağışıyla birlikte Başkan Altınok vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için sokak sokak gezerek sahada görevli olan personelleri denetledi, taksi durakları ve esnafları ziyaret etti. Mahallelerin eksiklerinin yerinde tespiti için birim müdürleriyle sabahın ilk ışıklarına kadar denetimlerini sürdüren Başkan Altınok Şentepe, Bağlum, Ovacık, Yükseltepe, Sancaktepe, Şehit Kubilay, Yayla, Esertepe, Kuşcağız, Atapark, Ufuktepe, Tepebaşı mahallelerinde denetimlerde bulundu. Bir gecede 12 mahallenin tamamında yürüyerek denetim yapan Başkan Altınok sokakta karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti.

VATANDAŞ MAĞDUR EDİLMEYECEK

Yoğun kar yağışı ihtimalini göz önünde bulundurarak karla mücadele için hazırlıkların tamamlandığını da söyleyen Başkan Altınok şunları söyledi:

“Önemli olan olağanüstü anlarda vatandaşa mağduriyet yaşatmamak. Örneğin hastalanan bir vatandaşımızın sokağına kar yağışı nedeniyle bir ambulansın girmemesi diye bir aksaklık yaşamamalıyız. Yine ani doğum yapacak bir anne karda kışta yolda kalıp mağduriyet yaşamamalı. Yavrularımız okullarına vatandaşlarımız işlerine sıkıntı yaşamadan ulaşabilmeliler. Bundan önceki belediye başkanlığım döneminde de olduğu gibi kar, buz olduğu günler vatandaşlarımız işlerine girene kadar yine denetimlerimiz sabah saatlerine kadar sürecektir.”

24 SAAT ESASINA GÖRE GÖREV BAŞINDAYIZ

Başkan Altınok, Keçiören Belediyesi hizmet birimlerinin 24 saat esasına göre tüm imkânları seferber ederek çalıştıklarını belirterek, “150 personel, 9 kar küreme aracı, 6 greyder, 5 JCB, 3 Loder yükleyici, 20 transit tuzlama aracı, 10 kamyon, 5 binek kontrol aracı ile toplamda 6 bin ton tuz ani kar yağışı ihtimaline karşı hazır bekletilmektedir. Vatandaşlarımız da herhangi bir olağanüstü durumlarda 0312 378 77 17 - 0 312 378 77 18 nolu telefonlardan belediyemize ulaşarak sıkıntılarını bildirebilirler” dedi.



