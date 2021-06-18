Keçiören'de sünnet için kayıtlar başladı

Keçiören Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen toplu sünnet hizmeti için kayıtlar başladı.

Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Geleceğimiz, umudumuz ve ikbalimiz olan çocuklarımız için ücretsiz sünnet hizmetimizi bu yıl da gerçekleştiriyoruz. Keçiören Belediyesi olarak daima çocuklarımızın yanındayız. Rabbim, sünnet olacak olan her bir çocuğumuzun düğünlerini de görmeyi nasip etsin” dedi.

RANDEVULAR WEB SİTEDEN ALINACAK

Keçiören Belediyesi, pandemi sürecini göz önünde bulundurarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sünnet ettirebilmeleri için belediyenin kurumsal web sitesinde başvuru formu oluşturdu. Toplu sünnet hizmetinden faydalanmak isteyen aileler sitedeki kecioren.bel.tr/sunnet.html “Sünnet Kayıt” sistemi üzerinden müracaatlarını yapabilecekler.



ÖZEL GÜNLERİNDE ÇOCUKLARIMIZIN YANINDAYIZ

Toplu sünnet faaliyetinin çocuklar ve aileler için önemli bir hizmet olduğunun altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ülkemizi muasır medeniyet seviyesine, 2023 hedeflerine taşıyacak geleceğimiz olan çocuklarımızın özel günlerinde de yanındayız. 1994 yılında ilk göreve geldiğimizde 30 yaşındaydım. O zaman sünnetini yaptığımız evlatlarımızın şimdi nikâhlarını kıyıyoruz. Sünnet olan her bir yavrumuzun vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” İfadelerini kullandı.

