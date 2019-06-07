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Keçiören'de tadilatlar tamamlandı

Keçiören’de şelale, Orhun Abideleri Anıtı ve Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda yapılan tadilatlar tamamlandı.
Keçiören'de tadilatlar tamamlandı

Başkan Altınok, “Hizmette olan projelerimizde yenileme ve tadilat çalışmalarımızı tamamlıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Kulemizle birlikte yeni projelerimizi hayata geçireceğiz. Keçiören’i kalkındıracak yeni projelere imza atacağız” dedi. 

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, göreve başlar başlamaz geçmiş dönemde hizmete açılan sosyal ve kültürel tesislerin eksiklerinin tamamlanması talimatını vermişti. Bu kapsamda Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Kalaba Kent Meydanında bulunan Orhun Abideleri ve Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda bulunan şelalenin tadilat çalışmasını tamamladı. 

KEÇİÖREN’İMİZ AİLELERİN VAKİT GEÇİRİLEBİLECEK BİR KENT OLACAK

Başkan Altınok, Keçiören’deki turizm potansiyelini yeniden canlandırmak için hem hizmette olan projelerin hem de yeni yapılacak olan projelerin katma değer sağlaması gerektiğine dikkat çekerek, “Keçiören’imiz; teleferiğimiz, Atatürk Botanik Parkımız, Estergon Türk Kültür Merkezimiz, şelalemiz, spor alanlarımız, Aqua parkımız ve yüzme tesislerimizle ailelerimizin vakit geçirilebilecekleri önemli bir adresti. Keçiören, bundan sonra da geçmişte olduğu gibi örnek projelerle hak ettiği değere kavuşacak” diye konuştu.

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CUMHURİYET KULEMİZ MUHTEŞEM BİR ESER OLACAK

Altınok, şu ifadeleri kullandı:
“Şelalemizde, Muhsin Yazıcıoğlu Parkımızda ve Orhun Abideleri Anıtımızda yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Keçiören’imiz, vatandaşlarımızın çocuklarıyla ve eşleriyle birlikte gelerek gün boyu doya doya vakit geçirebildikleri bir kentti. Deniz Dünyamızı, yurt dışından gelen üniversite öğrencileri de dâhil olmak üzere Ankara'daki bütün okullardan gelen öğrenciler ziyaret ediyordu. Şimdi ise projelendirme aşamasında olan Cumhuriyet Kulemiz var. Tamamlandığında muhteşem bir eser olacak.

Kulemizin ihalesiyle ilgili hazırlıklar yapılıyor. Kulemiz, ihalesi yapıldıktan sonra bir buçuk yıl içerisinde hizmete açılacak. Öncelikle hizmette olan projelerimizde yenileme ve tadilat çalışmalarımızı tamamlıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Kulemizle birlikte yeni projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu süreçte bir yandan sokaklarda, pazarlarda, parklarda vatandaşlarımızın taleplerini dinleyeceğiz, bir yandan da Keçiören’i kalkındıracak yeni projelere imza atacağız.”

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