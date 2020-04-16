Keçiören'de temizlik ve dezenfekte çalışmaları sürüyor

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, sahada görev yapan 700 personel ile 24 saat esasına göre her bir mahallede ayrı ayrı temizlik çalışması yürütmeye devam ediyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemizin her bir mahallesinde topyekûn temizlik çalışması yürütüyoruz. Bir yandan sokaklarımızı yıkayarak dezenfeke ediyor, öte yandan da ilçemizdeki doğal alanlarda atık temizleme çalışması yürütüyoruz. Belediyemize kazandırdığımız 115 hizmet aracı vasıtasıyla hizmetlerimizi vatandaşlarımıza daha hızlı ulaştırıyoruz” dedi.

HER MAHALLE DETAYLI TEMİZLENİYOR

Bu kapsamda rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra mahalle muhtarlarıyla istişare edilerek devam eden çalışmalar eş zamanlı olarak cadde, sokak ve doğal alanlarda sürdürülüyor.

“İSABETLİ YATIRIMLAR YAPTIK”

Başkan Turgut Altınok, ilk göreve geldikleri günden itibaren belediyeye kazandırdıkları araçlar sayesinde hizmetlerin vatandaşlara daha hızlı ulaştırıldığına vurgu yaparak, 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Başkan Altınok şunları söyledi:

“Geçmişte yaptığımız yatırımların gelecekte faydasını göreceğimizi her fırsatta dile getirdik. Koronavrüsle mücadele kapsamında yürüttüğümüz tüm çalışmalarımızı göreve gelir gelmez belediyemize kazandırdığımız hizmet araçlarıyla yapıyoruz. Bu anlamada personelimizin hareket alanını genişleterek hizmetlerimizi daha hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Geleceğe dönük isabetli yatırımlarla bundan sonra da hizmetlerimizi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz.”