  • BIST 93.809
  • Altın 251,298
  • Dolar 5,7914
  • Euro 6,5701
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

Keçiören'de ücretsiz yaz spor okulu 

Keçiören Belediyesi tarafından çocukları ve gençleri spora teşvik etmek için hizmete konulan ücretsiz Yaz Spor Okulu’na kayıtlar 29 Mayıs’ta başladı, 21 Haziran sona erecek.
Keçiören'de ücretsiz yaz spor okulu 

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çiçeklerimiz ve meleklerimiz olan çocuklarımızı iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Sağlıklı bir toplumun oluşmasında ve huzurlu bir yaşamın temelinde spor vardır. Keçiören Belediyesi olarak gerek tesisleşme gerekse çocuklarımızın bu tesislerden ücretsiz istifade etmeleri konusunda elimizden geleni yapacağız” dedi. 

yaz-okulu-001.jpg

18 BRANŞTA KURS İMKÂNI

Bir kişinin en fazla iki branş seçebileceği Ücretsiz Yaz Spor Okulu’nda; engelliler yüzme, Jimnastik, voleybol, yüzme, basketbol, tenis, masa tenisi, badminton, okçuluk, güreş, karate, tekvando, halter, satranç, eskrim, atletizm, dart ve futbol yer alacak. Başvuru yapmak isteyenler, Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Etlik Yüzme Havuzu ve Ali Özdemir Spor Kompleksi’nde kurs kayıt işlemlerini rahatlıkla yaptırabilecekler. 17 Haziran 2019’da başlayacak ve 29 Ağustos 2019’da bitecek Yaz Spor Okulu’nda, öğrencilere tercihlerini istedikleri branş çerçevesinde yapmaları için de kolaylık sağlanacak. 

dsa_5812-001.jpg

SGK GİDERLERİ SPORLA MİNİMİZE EDİLEBİLİR

Başkan Turgut Altınok, hareketsiz ve spordan uzak yetişen neslin hem insanlara hem de devlete ve topluma ekstra külfet oluşturduğuna dikkat çekerek, “Şuanda ülkemizin en büyük gider kalemi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) giderleridir. Bu miktar 110 milyar TL’dir. Yani biz yılda yatırımlarımıza 110 milyar TL az kaynak ayırıyoruz. Bunun nedenleri hareketsizlik, spor yapmamak ve sağlığımıza dikkat etmemektir. Hastaneye gidip hem kendimiz bedel ödüyoruz hem de devletimize ve milletimize bedel ödetiyoruz. Türkiye, SGK giderlerini minimize etse, 110 milyar TL’yi yatırıma harcasak Türkiye 2 yılda uçar” diye konuştu.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kursiyerlerden örnek proje08 Haziran 2019 Cumartesi 00:13
  • Mamak'ta bulunan havuza yoğun talep08 Haziran 2019 Cumartesi 00:10
  • Keçiören'de ücretsiz yaz spor okulu 08 Haziran 2019 Cumartesi 00:06
  • Keçiören'de tadilatlar tamamlandı08 Haziran 2019 Cumartesi 00:01
  • Baraj Doluluk Oranları 7 Haziran 2019 Ankara - ASKİ07 Haziran 2019 Cuma 08:28
  • Elektrik Kesintisi 8 Haziran 2019 Ankara - Başkent EDAŞ07 Haziran 2019 Cuma 08:27
  • Su Kesintisi 7 Haziran 2019 Ankara - ASKİ07 Haziran 2019 Cuma 08:26
  • Altındağ yeni parkına kavuşuyor07 Haziran 2019 Cuma 00:55
  • Ayaş'ta bulunan bitkiler koruma altına alınıyor07 Haziran 2019 Cuma 00:49
  • Kursiyerlerin yıl sonu sergi heyecanı07 Haziran 2019 Cuma 00:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti