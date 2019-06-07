Keçiören'de ücretsiz yaz spor okulu 

Keçiören Belediyesi tarafından çocukları ve gençleri spora teşvik etmek için hizmete konulan ücretsiz Yaz Spor Okulu’na kayıtlar 29 Mayıs’ta başladı, 21 Haziran sona erecek.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çiçeklerimiz ve meleklerimiz olan çocuklarımızı iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Sağlıklı bir toplumun oluşmasında ve huzurlu bir yaşamın temelinde spor vardır. Keçiören Belediyesi olarak gerek tesisleşme gerekse çocuklarımızın bu tesislerden ücretsiz istifade etmeleri konusunda elimizden geleni yapacağız” dedi.

18 BRANŞTA KURS İMKÂNI

Bir kişinin en fazla iki branş seçebileceği Ücretsiz Yaz Spor Okulu’nda; engelliler yüzme, Jimnastik, voleybol, yüzme, basketbol, tenis, masa tenisi, badminton, okçuluk, güreş, karate, tekvando, halter, satranç, eskrim, atletizm, dart ve futbol yer alacak. Başvuru yapmak isteyenler, Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Etlik Yüzme Havuzu ve Ali Özdemir Spor Kompleksi’nde kurs kayıt işlemlerini rahatlıkla yaptırabilecekler. 17 Haziran 2019’da başlayacak ve 29 Ağustos 2019’da bitecek Yaz Spor Okulu’nda, öğrencilere tercihlerini istedikleri branş çerçevesinde yapmaları için de kolaylık sağlanacak.

SGK GİDERLERİ SPORLA MİNİMİZE EDİLEBİLİR

Başkan Turgut Altınok, hareketsiz ve spordan uzak yetişen neslin hem insanlara hem de devlete ve topluma ekstra külfet oluşturduğuna dikkat çekerek, “Şuanda ülkemizin en büyük gider kalemi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) giderleridir. Bu miktar 110 milyar TL’dir. Yani biz yılda yatırımlarımıza 110 milyar TL az kaynak ayırıyoruz. Bunun nedenleri hareketsizlik, spor yapmamak ve sağlığımıza dikkat etmemektir. Hastaneye gidip hem kendimiz bedel ödüyoruz hem de devletimize ve milletimize bedel ödetiyoruz. Türkiye, SGK giderlerini minimize etse, 110 milyar TL’yi yatırıma harcasak Türkiye 2 yılda uçar” diye konuştu.