Keçiören'de 'Üreten Kadınlar Pazarı' açıldı

KEÇİÖREN Belediyesi tarafından üretim yapan kadınların ev ekonomilerine katkı sağlamak için Keçiören Etlik Osmanlı Semt Pazarı’nda hizmete başlatılan 'Üretici Kadınlar Pazarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Her cumartesi kurulan 'Üreten Kadınlar Pazarı'nın açılışına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, AK Parti Genel Merkez Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Ayşegül Eren Özdemir, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak katıldı. Üreten Kadınlar Pazarı’nın geçmişte de Keçiören’de hizmet verdiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Üreten Kadınlar Pazarı’mızdaki satış gününü iki güne çıkaracağız. Ülkemizi, devletimizi, kendimizi seviyorsak çok çalışacağız. Bunun yolu da üretimden geçiyor. Biz de burada hanımlarımıza böyle bir imkan verdik. Onlar da üreterek hem kendilerine hem ülkelerine katkı sağlıyorlar. Ayrıca Keçikoop e-ticaret platformunu kurduk. Vatandaşlarımız ürettikleri ürünleri bize getiriyor, biz burada satıyoruz ve paralarını kendilerine teslim ediyoruz. Böyle de bir kooperatif sistemi kurarak ticareti ve satışı teşvik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘YERLİ ÜRÜNLER ALIŞVERİŞTE İLK SIRADA OLMALI’

Yerli üretimin teşvik edilmesi gerektiğine ve yerli ürünlerin alışveriş tercihinde ilk sırada olması gerektiğini kaydeden Başkan Altınok, “Kendi üreticilerimize, kendi sanayicilerimize, kendi tüccarlarımıza sahip çıkmalıyız ve onların ürettikleri ürünlerden satın almalıyız. Çin malı alana kadar burada el emeği göz nuru üretim yapan kadınlarımızdan ürünlerini almalıyız. Marka tutkunu bir toplum olduk. Yabancılar burayı pazar yapmış durumda. Bana göre marka tutkusu biraz da aşağılık kompleksi gibi bir durumu ortaya çıkarıyor. Yurtdışına dünyalar kadar paramız gidiyor. Kendi ürettiklerimize talep göstererek ülkemizi daha yüksek seviyelere çıkarırız” dedi.