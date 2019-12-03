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Keçiören'de vatandaşları bilinçlendirme çalışmaları devam ediyor

Keçiören Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü çöplerin sağlam poşetler içerisinde akşam 20.00 – 22.00 saatleri arasında dışarıya konulması noktasında bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. 
Keçiören'de vatandaşları bilinçlendirme çalışmaları devam ediyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok temiz Keçiören için 7 gün 24 saat çalıştıklarını belirtirken 2020 yılından itibaren de sokakların gül suyuyla yıkanacağını duyurdu.
Özellikle kötü bir görüntü ve kokuya sebep olmaması için çöplerin dışarıya bırakılma saatlerine azami önem veren Keçiören Belediyesi, bu kapsamda farkındalık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.  Farkındalık çalışması kapsamında çöplerin hangi saatler arasında dışarıya bırakılması gerektiğine ilişkin özellikle esnafa yönelik bilgilendirme broşürleri dağıtan Belediye "Çöpler Dışarı" sloganıyla bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet ediyor.

ÇEVRE KONUSUNDA HASSASİYETE DAVET

Tüm Keçiörenli'lerin haberdar olması için el ilanları dağıtan Belediye 2019 yılı başından bu yana dağıttığı 62 bin el ilanıyla bilgilendirme çalışmasına devam ediyor. Keçiören'in muhtelif yerlerine pankartlar asarak vatandaşların temiz çevre konusunda hassas olmasını isteyen Keçiören Belediyesi "daha temiz bir Keçiören" vurgusuyla hareket ederken gelişi güzel çöp bırakanlar hakkında da cezai işlem uyguluyor.

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DETERJANLI SU İLE TEMİZLİK

Sokakları, pazaryerlerini, okul bahçelerini, çöp diplerini deterjanlı su ile yıkayan Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ayrıca mücavir alanlarda da itinayla temizlik çalışmasına devam ediyor.

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