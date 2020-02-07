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Keçiören’de yapılacak; üstü havuz altı otopark 

Keçiören Belediyesi tarafından inşa edilen kapalı otopark projesinin temel atma çalışmaları Başkan Turgut Altınok’un katılımıyla kurban kesilerek başlatıldı.
Keçiören’de yapılacak; üstü havuz altı otopark 

Keçiören Belediyesi hizmet binası yanında başlatılan kapalı otopark projesinin temel atma çalışmasına katılan Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Otoparkımız, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşırken, otoparkın üstünde bulunan süs havuzu, ses ve ışık gösterileri hemşehrilerimize eşsiz bir görsel şölen sunacak. Ankara’da, uzun zaman sonra belediye imkânlarıyla yapılan bir eser olma özelliği taşıyan kapalı otoparkımızın mülkiyeti ve işletmesi de belediyemize ait olacak” dedi.

“KEÇİÖREN PROJELERLE ANILACAK”

Başkan Altınok, temel atma çalışmalarının sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar devam ettiğini belirterek, “2020 yılı projelerimizi hayata geçireceğimiz yıl olacak dedik ve mülkiyeti belediyemize ait olan arsamızda 400 araçlık kapalı otoparkımızın temellerini attık. Önümüzdeki ay Cumhuriyet Kule’mizin de ihalesini yapıyoruz. 2021 yılında da inşallah Cumhuriyet Kule’mizin açılışını yapacağız. Her kesime yönelik hizmet alanlarımız genişleyerek devam edecek. Keçiören, hayata geçirdiğimiz projelerle anılacak ve bir marka haline gelecek” diye konuştu. 

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“OTOPARKTA MÜZİKLİ FISKİYE VE SÜS HAVUZU YER ALACAK”

Başkan Turgut Altınok, kapalı otopark projesine ilişkin teknik detayları da vererek şunları aktardı:
“400 araçlık otoparkımız 3 kat olarak inşa edilecek. Engelliler için 14 araçlık alanın ayrıldığı otoparkın üstünde müzikli fıskiye sistemi ve süs havuzu yer alacak. Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarıyla 11 bin 068 metrekarelik yapı alanına sahip olan otopark; Kalaba Kent Meydanı, Keçiören Belediyesi ve Keçiören Kaymakamlığına bağlı olarak oluşan trafik yoğunluğunu büyük oranda hafifletecek. Otopark, elektronik “Dolu-Boş” sistemi sayesinde araçlarını park etmek isteyen vatandaşlara kaç araçlık park alanı olduğunu da gösterecek. Tek giriş ve ayrı tek çıkışı bulunan otoparkın içerisinde ayrıca bisiklet parkı, araç elektrikli şarj ünitesi, su deposu gibi alanlar da yer alacak.”

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