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Keçiören'de yaralı kediye tedavi

Keçiören Belediyesi, soğuk havalarda sokak hayvanlarını korumak maksadıyla rutin yiyecek dağıtım ve tedavi çalışmalarını sürdürürken, vatandaştan gelen talepleri de değerlendirmeye devam ediyor. 
Keçiören'de yaralı kediye tedavi

Son olarak Keçiören 19 Mayıs Mahallesinde köpekler tarafından yaralanan kedinin tedavisini gerçekleştiren veteriner hekimler, daha sonra kediyi Keçiören Belediyesinin tam donanımlı hayvan barınağına götürerek aşı ve diğer sağlık kontrollerini de gerçekleştirdiler.
Koruma altına alınan her hayvanın 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldığını belirten Başkan Altınok, “Yüce Rabbimin yarattığı dilsiz, masum ve güzel varlıklara her zaman sahip çıkıyoruz” dedi.

BAŞKAN ALTINOK: VATANDAŞIMIZ TALEPLERİNİ RAHATÇA İLETEBİLİYOR

Keçiören Belediyesinin, sokak hayvanlarının korunmasına yönelik çeşitli çalışmalar yürüttüğünü de belirten Başkan Altınok şunları ifade etti:
“Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz kış aylarında donma tehlikesi yaşayan hayvanlarımız için oldukça hassas çalışmalar yapıyor. Duyarlı vatandaşlarımız da gerek sosyal medya üzerinden gerekse diğer mecralardan bizlere ulaşarak bu konuda taleplerini rahatlıkla iletebiliyor. Bu anlamda Keçiören’de vatandaşlarımızla dayanışma içerisinde bu tür problemleri kolayca çözüme kavuşturuyoruz.”
    
 

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