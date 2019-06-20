Keçiören'de yarışma

Keçiören, Laser –Run Şehir Turu 1. Ayak Müsabakasına ev sahipliği yapacak.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu iş birliği ile gerçekleşecek yarışma ile ilgili Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bu önemli organizasyona ev sahipliği yapıyor olmaktan ötürü mutluyuz, Türkiye’nin her yerinden katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, bu etkinliği geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

22 -23 Haziran tarihlerinde Botanik Parkı Koşu Yolunda gerçekleşecek yarışmada 200 sporcu ter dökecek. U11, U13, U15, U17, U19, gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlenecek yarışma sonunda ilk 3’e giren bay ve bayan yarışmacılar madalyalarına kavuşacak. Sporcular, antrenörler, hakemler ve teknik heyet onuruna verilecek yemeğe de katılması beklenen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yarışmanın startını verecek.

SPORDA İŞ BİRLİKLERİNE DEVAM MÜJDESİ

Başkan Altınok, Keçiören’in sporla ilgili önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceği müjdesini vererek, “Keçiören’imize görevde olduğumuz süre boyunca birçok önemli spor tesisi kazandırmıştık. Yeni dönemde de spor tesislerimizin standartlarını yükseltmeye ve gençlerimizin spor yapacakları alanların sayısını artırmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda mevcut tesislerimizin farklı spor dallarındaki müsabakalara ev sahipliği yapması için iş birliklerimizi sürdüreceğiz. Bu hafta sonu yapılacak etkinliğimize de ülkemizin dört bir yanından sporcular katılacak, Keçiören, heyecanlı bir rekabete ev sahipliği yapacak. Şimdiden hepsine başarılar diliyor, onları Keçiören’de misafir etmekten memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.