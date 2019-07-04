Keçiören’de yaşlılara hobi bahçesi 

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla ilçede huzurevindeki yaşlılar için hobi bahçesi kuruldu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla, belediye bünyesinde hizmet veren huzurevinde yaşlıların keyifli vakit geçirmeleri için hobi bahçesi oluşturuldu. Başkan Altınok, “Görevi devralır almaz ilk işimiz huzurevimizde yaşayan analarımızın ve babalarımızın hayat standartlarını iyileştirmek oldu. Gerek en kaliteli gıdaları tüketmeleri konusunda talimat verdik, gerekse huzurevimizde sıkılmadan vakit geçirebilmeleri hobi bahçesi yapılmasını sağladık” dedi.

YAŞLILAR SEBZE YETİŞTİRİYOR

Başkan Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde Tepebaşı Mahallesinde hizmet veren huzurevine yaşlıların sıkılmadan vakit geçirebilmeleri için hobi bahçesi yapılması talimatı verdi. Bunun üzerine harekete geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, huzurevi bahçesindeki yeşil alanda temizlik ve çevre düzenlemesi yaparak bahçe kenarlarını çiçeklendirdi.

Böylece huzur evi sakinleri, domates, salatalık, kabak ve biber gibi birçok sebze yetiştirerek huzurevi yetkilileriyle birlikte toprağın keyfini çıkarmaya başladı. Aynı zamanda dışarı çıkıp yürüyüş yapmak isteyen yaşlılar için huzurevi bahçesine yürüyüş yolu, sohbet etmeleri için de hobi bahçesi boyunca kamelyalar konuldu.

YAŞLILARIMIZIN TOPRAKLA TEMAS ETMESİNİ İSTEDİK

Her fırsatta huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla buluşan ve taleplerini yüz yüze dinleyen Başkan Turgut Altınok, “Bizim görevde olmadığımız dönemlerde, huzurevimize şayet yardım gelmemişse yaşlılarımıza fazla bir şeyler verilmiyormuş. Biz bu işe bir dur diyerek, yaşlılarımızın en kaliteli şartlarda yaşamaları için tükettikleri gıdalarından diyetisyenlerine, kişisel bakımlarından sağlık kontrollerine kadar birçok konuda elimizi taşın altına koyduk. Bir de sosyalleşmeleri için ve toprakla temas edebilmeleri için hobi bahçesi iyi olur dedik. Hobi bahçemizi de kısa sürede personellerimizle birlikte oluşturduk” diye konuştu.