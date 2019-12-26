Keçiören'de yaşlılara temizlik hizmeti 

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekip, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Yatalak durumdaki yaşlı, hasta ve kimsesizlere yönelik evde bakım ve temizlik hizmetini sürdürdüklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Gerek insani yönden gerekse sosyal belediyecilik anlayışımız gereği ‘Sevap Merkez Bankası’ olan yaşlılarımıza evde bakım ve temizlik hizmeti sunuyoruz” dedi.

Kişisel bakımdan ev temizliğine kadar birçok hizmetle yaşlı ve yatalak konumdaki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları karşılanıyor. Böylece, İhtiyaç sahibi vatandaşlara sağlıklı ve konforlu bir yaşam alanı sunulurken, ihtiyaç halinde vatandaşlara gıda desteği de veriliyor.

BAŞKAN ALTINOK: YÜREKLERE DOKUNAN ÇALIŞMALAR YAPMAK GEREKİYOR

Başkan Altınok, ilk göreve geldiği 1994 yılında klasik belediyecilik anlayışını yıkarak vatandaşların gönlüne dokunan hizmetleri başlattıklarını belirterek, “Bir belediyenin temel görevi kaldırım, asfalt, park, bahçe çalışmalarını layıkıyla yapmaktır. Bunun yanında gönül yapan, yüreklere dokunan sosyal belediyecilik çalışmalarını yapmak da gerekir. Bu anlamda biz, gerek huzurevimizdeki yaşlılarımıza sunduğumuz konforlu yaşam alanıyla gerekse Keçiören’de yaşayıp bakıma ihtiyacı olan yaşlılarımıza destek olarak yüreğimizi açtık. İlçemizde temizlik ve kişisel bakıma ihtiyaç duyan yaşlılarımız bizden ekip talep ediyor, biz de bu ekiplerimizi yönlendirmek suretiyle yaşlımıza gerek kişisel bakım gerekse ev temizliği konusunda yardımcı oluyoruz. Yaşlılarımızın mutlu olduğunu görmek bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor” diye konuştu.



