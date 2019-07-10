Keçiören'de yaz kampı sona erdi

Keçiören Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi (ÇODAM) ve Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocuklar Derneği (ÜZYEÇDE) iş birliğinde düzenlenen yaz kampında çocuklar doyasıya eğlenme imkanı yakaladılar.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "En yakın arkadaşlarım çocuklar olmuştur, milletlerin ve devletlerin geleceği çocuklar ve gençleridir. Onların üzerine titrememiz lazım, biz de bunun için elimizden geleni yapıyoruz” mesajı verdi.

ÇADIR KURMAYI ÖĞRENDİLER

6 -14 yaş grubu 27 çocuğun katıldığı yaklaşık 10 gün süren kampta çocuklar bilim, sanat ve kültürle dolu çeşitli programlara katılarak farklı bir tatil yaşadılar. Mutfak atölyesinde kurabiyeler, poğaçalar, pizzalar ve meyve şekerlerini beraber yapıp tadan çocuklar, eskrim, buzda kayma, tekerlekli paten, oryantring sporlarını da tecrübe ederek açık havada bol bol enerjilerini attılar.

Ayrıca doğa kampında nasıl ve nerelere çadır kurulduğunu öğrendikten sonra da çadır kurmayı deneyimlediler. Anadolu Medeniyetler Müzesi’ni ziyaret ederek ilk Anadolu uygarlıklarını tanırken, Erimtan Arkeoloji Müzesi atölyesinde de kilden figürler yaptılar.

BEZ BEBEK BİLE YAPTILAR

Feza Gürsey Bilim Merkezi sergi salonlarında birçok etkinliğe katılma fırsatı da bulan çocuklar, dikiş çalışmalarıyla kendileri için bez bebek de yaptılar.

Ayrıca bilim (farklı malzemelerle balon şişirme deneyi, yüzen örümcek deneyi, dökülmeyen su deneyi, yüzen yumurta deneyi), sanat (taşlarla kompozisyon çalışma, filografi, ebru), ritim, jimnastik atölyesine katıldılar. Katılım belgelerini alırken küçük bir ritim gösterisi de yapan çocuklar, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a yaz kampından dolayı teşekkür etmeyi de ihmal etmediler.

EĞİTİCİ VE ÖĞRETİCİ FAALİYETLERLE DOLU DOLU BİR YAZ

Çocuklara eğitici, öğretici faaliyetler sunarak eğlenceli bir yaz geçirmelerini amaçladıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın hem yaşıtlarıyla sosyalleşmesini hem de donanımlarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Yaz kampı sayesinde çiçeklerimiz ve meleklerimiz bilim, sanat, sporla iç içe bir tatil geçirme imkanı buldular. Uygulamalı ve katılımcı eğitim çocuklarımız için daha kalıcı oluyor, buna özellikle hassasiyet gösteriyoruz” diye konuştu.



