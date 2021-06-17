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Keçiören'de Yaz Okulu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 1 Haziran’da yaz okuluna başlayan Çocuk Eğitim Merkezi’ndeki (ÇEM) miniklerin verimli ve eğlenceli bir eğitim dönemi geçirdiklerini söyledi.
Keçiören'de Yaz Okulu

KEÇİÖREN ÇEM’DE DOLU DOLU YAZ OKULU

Altınok, “Temizlik, maske ve mesafe (TMM) kuralları uygulanarak Çocuk Eğitim Merkezimizde yaz okulu eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Çocuklarımızı hem bilim, sanat, spor ve kültürel faaliyetlere teşvik edecek olan eğitimler veriyoruz hem de onlara Keçiören’in tarihi ve turistik yerlerini gezdirerek yaşadıkları kenti tanımalarını sağlıyoruz.” dedi.

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Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde 1 Haziran’da yaz okulu eğitimlerine başlayan ÇEM, uzman öğretmen kadrosu ve farklı yaş gruplarından öğrencilerle dolu dolu bir yaz dönemi geçiriyor. Her bir öğrencinin 2 haftalık eğitim sürecinin bulunduğu yaz okulunda 15’er kişilik sınıflarda bilim ve kültür temelli eğitimler veriliyor. ÇEM yaz okulu tamamlandığında yaz döneminde toplamda 90 öğrenci buradaki eğitimlerden faydalanmış olacak. 
“BİLİMİ HEDEF GÖSTERİYORUZ”

ÇEM yaz okulunun çocuklar için motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “ÇEM’de eğitim gören çiçek ve meleklerimiz için beceri ve yetenek odaklı atölye çalışmaları yürütüyoruz. Belli günlerde de Keçiören gezisi düzenleyerek ilçemizdeki önemli yerleri onlara tanıtıyoruz. Ailelerin ve bizlerin göz bebeği olan yavrularımıza parlak bir gelecek sunmak ve onları tüm kötülüklerden, tuzaklardan korumak için bilimi hedef gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı.
 

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