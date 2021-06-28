Keçiören'de Yaz Spor Okulları 5 Temmuz'da Başlıyor

Keçiören Belediyesi tarafından ücretsiz olarak 5 Temmuz’da başlatılacak olan Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı. 6-14 yaş arası tüm çocukların katılabileceği Yaz Spor Okulunda 16 branşta eğitim verilecek.