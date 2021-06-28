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Keçiören'de Yaz Spor Okulları 5 Temmuz'da Başlıyor

Keçiören Belediyesi tarafından ücretsiz olarak 5 Temmuz’da başlatılacak olan Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı. 6-14 yaş arası tüm çocukların katılabileceği Yaz Spor Okulunda 16 branşta eğitim verilecek.
Keçiören'de Yaz Spor Okulları 5 Temmuz'da Başlıyor

BRANŞLAR İSTEĞE GÖRE SEÇİLECEK

Keçiören Belediyesi Yaz Spor Okulunda; atletizm, atletizm özel sporcular, basketbol, basketbol özel sporcular, badminton, güreş, judo, geleneksel okçuluk, masa tenisi, satranç, taekwondo , tenis, voleybol, dart, akıl ve zeka oyunları, kaykay branşlarından birine kayıt yaptırmak isteyen çocuklar ve ailelerin Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor. Bilgi almak isteyenler vatandaşlar 0312 358 00 63 nolu telefondan detaylı bilgiye ulaşabilecekler. 

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ÜCRETSİZ HİZMET VERECEĞİZ

Yaz Spor Okullarında uzman antrenörler eşliğinde eğitim verileceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ücretsiz olarak eğitim sunacak olan okulumuzda gençlerimizin ve çocuklarımızın sporla iletişimlerini geliştirerek spor ahlakı ve spor kültürü ile yetişmelerini sağlayacağız. Aynı zamanda fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal yönden gelişmelerine de katkıda bulunacağız.” dedi.

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