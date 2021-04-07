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Keçiören'de yaza rengârenk hazırlık

Keçiören Belediyesi ilçedeki 519 adet parkı yaza hazırlamak için ağaç ve çiçek dikme çalışmalarını sürdürüyor. 
Keçiören'de yaza rengârenk hazırlık

Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türkiye’de belediye eliyle yaptırılan en fazla park ve yeşil alan Keçiören’de bulunuyor. İlçemizdeki 519 parkımızı menekşe, ıhlamur, karanfil ve birçok türden ağaçla buluşturuyoruz. Her bir parkımızı rengârenk ve yemyeşil bir görünüme kavuşturuyoruz.” dedi.

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85 BİN MENEKŞE DİKİLDİ
Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçedeki park ve bahçeleri bahara hazırlamak için 85 bin adet menekşeyi toprakla buluşturdu. Ekipler aynı zamanda ıhlamur ve karanfil ile akçaağaç, leylandi, çınar ve ladin türünden ağaçları da ilçedeki park ve bahçelere dikmeye devam ediyor. 

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KEÇİÖREN’DE 519 PARK
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçedeki park, bahçe ve yeşil alanların sayısını artırmak için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, “Şehrimizdeki 519 parkımızın 27 tanesini son bir yılda inşa ettik. Kullanılamaz halde olan 200’e yakın parkımızı revize ederek vatandaşımızın hizmetine sunduk. İmar artığı olarak bilinen ve görüntü kirliliği oluşturan noktalarla birlikte orman alanı olan bölgelerimizi de yeşillendirerek estetik bir görünüme kavuşturduk. Yeni inşa ettiğimiz parklarımızı yeşil alan, çocuk oyun alanı, fitness aleti, sentetik yürüyüş ve koşu yolu, futbol sahaları, bank ve kamelyalarla donattık.” ifadelerini kullandı.

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