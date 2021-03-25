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Keçiören'de yaza yemyeşil hazırlık 

Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçedeki parkları süsleme, çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmalarını sürdürürken mevcut parklarda da revize işlemleri aralıksız devam ediyor. 
Keçiören'de yaza yemyeşil hazırlık 

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’in parkları artık daha bakımlı ve daha huzurlu. İlçemizde 500’den fazla parkımız var. Yeni park yapım ve ağaçlandırma çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Yeni parklarımızla birlikte tüm parklarımızı yaza yemyeşil bir şekilde hazırlıyoruz.” dedi.

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BAŞKAN ALTINOK: PARK ZENGİNİ BİR İLÇE
Keçiören’in daha yaşanabilir hale gelmesi için inşa edilen parklarla birlikte ilçenin daha estetik bir siluete kavuşturulduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Altınok, “Keçiören’de 500’den fazla park bulunuyor. Bu parklarımızın 23 tanesini son bir yılda inşa ettik. Yeni paklarımızı da yeşil alan, çocuk oyun alanı, fitness aleti, sentetik yürüyüş ve koşu yolu, futbol sahaları, bank ve kamelyalarla donattık. Park zengini bir ilçe olmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor.” diye konuştu. 

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