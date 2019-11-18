Keçiören'de yetenekler keşfediliyor

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Çocuk Hizmet Merkezi (ÇHM) tarafından Yıldırım Beyazıt Üniversitesi iş birliği ile Resim Yetenek Tespit Sınavı düzenlendi.

Keçiören Belediyesi Çocuk Hizmet Merkezi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen ve 210 öğrencinin katıldığı sınava öğretmenler ve veliler büyük ilgi gösterdi. İlkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin katılımıyla iki oturumda gerçekleştirilen yetenek sınavında heyecanlı oldukları her hallerinden belli olan genç yetenekler ter döktü.

Sınav, ilkokullar için tek aşamada pastel boya, ortaokullar için iki aşamada pastel boya ve kara kalem çalışması şeklinde gerçekleştirildi.



Katılan her öğrenciye “Katılım Belgesi”nin verildiği sınavda, belirlenen kategoride en yüksek puanı alan öğrencilerden birinciye; dijital müzik çalar, ikinciye akıl oyunları ve üçüncüye de kitap seti hediye edilecek. Değerlendirme, Milli Eğitim Bakanlığı görsel sanatlar eğitmeni, serbest ressam ve resim öğretmenlerinden oluşan bir komite tarafından yapılırken, dereceye giren öğrencilere ödülleri sonrasında yapılacak bir tören ile teslim edilecek.

Çocukların yeteneklerini teşvik etmenin önemine değinen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuklarımızın sanatla ilgilenmeleri veyahut bir hobi edinmeleri noktasındaki tüm çalışmaları destekliyoruz. Özellikle sanatın farklı bir bakış açısı, farklı bir vizyon kazandırdığına inanıyor, yetenekli olanlara fırsat sunmayı görev addediyoruz” diye konuştu.

