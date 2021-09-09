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Keçiören'de yetiştirilen bitkiler, bünyesindeki Ar-Ge merkezinde işlenecek

Keçiören Belediyesi bünyesinde doğal yöntemlerle üretilen lavanta, Isparta gülü ve kekik yağı Ar-Ge merkezinde işlenecek.
Keçiören'de yetiştirilen bitkiler, bünyesindeki Ar-Ge merkezinde işlenecek

Keçiören Belediyesi, Ovacık Mahallesi'nde bulunan 20 dönümlük tarım alanında lavanta, Isparta gülü ve kekik üretim çalışmalarını sürdürüyor. Buradan doğal yöntemlerle elde edilecek olan bitkiler hasat edildikten sonra Keçiören Belediyesi Ar-Ge merkezinde işlenerek lavanta, Isparta gülü ve kekik yağı üretimi yapılacak. Ürünler herhangi bir kâr amacı güdülmeksizin belediyenin e-ticaret platformu olan Keçikoop üzerinden vatandaşla buluşturulacak.

'KAMU YARARINA ÜRETİM'

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, tarımsal üretim ve AR-GE çalışmalarıyla kamu yararına üretim odaklı belediyecilik anlayışını önemli noktaya taşıdıklarını belirterek, "Belediyemize ait 20 dönüm lavanta-Isparta gülü ve kekik, 23 dönüm üzüm, 17 dönüm meyve bahçesi ve 9 dönümlük bostan bulunuyor. Aynı zamanda çiftçilerimize tohum, fide ve gübre desteği veriyoruz. Bunun yanı sıra üretilen ürünlerin satışını yapabilmek için Keçikoop'u hayata geçirdik. Keçiören ilçesini bir tarım ve üretim kenti haline getirmek için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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