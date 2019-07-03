  • BIST 99.363
  • Altın 255,985
  • Dolar 5,6240
  • Euro 6,3456
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 22 °C
»

Keçiören'de yol genişletme çalışması

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla Çiçekli Mahallesi Başaran Camii etrafında çevre düzenleme ve yol genişletme çalışması başlattı. 
Keçiören'de yol genişletme çalışması

Başkan Altınok, “1 milyona yakın nüfusuyla Keçiören’imizde her bir vatandaşımızın ne istediği bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızın taleplerine ulaşabilmek ve yerine getirebilmek için ben makamımı sokaklara kurdum” dedi.

ÇALIŞMALAR DERHAL BAŞLATILDI

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, her gün mesaisinin büyük bir bölümünü farklı mahalle, sokak ve pazarlarda yürüttüğü incelemelerle sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen talepleri tek tek dinleyen ve değerlendirmeye alan Altınok, Çiçekli Mahallesi ziyareti sırasında ise vatandaşların Başaran Camii çevresinin düzenlenmesi talebini derhal yerine getirdi. Başkan Altınok’un Fen İşleri Müdürlüğüne verdiği talimatla Başaran Camii çevresinde yol genişletme, çevre düzenleme ve temizlik çalışması başlatıldı. 

dsc_6786.jpg

İLÇEMİZE YENİ ESERLER KAZANDIRACAĞIZ

Başkan Altınok, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerin yanı sıra altyapı ve üstyapı çalışmalarına daha da hız kazandırılması için tüm birim müdürlüklerine gece gündüz çalışma talimatı verdiğini belirterek, “Keçiören’imizi eski düzenine kavuşturmak için her alanda aralıksız çalışmaya devam ediyoruz. İlçemize kazandıracağımız yeni eserlerle katma değeri yüksek, cazibe merkezi olan bir kent inşa edeceğiz. Çiçekli mahallemizi ziyaretimiz sırasında ise vatandaşlarımızdan gelen taleple camimizin çevre düzenlemesi konusunda çalışlarımıza başladık. Bu noktada hem yol genişletme hem de çevre düzenlemesi yaparak vatandaşlarımızın taleplerini karşılamış olacağız” diye konuştu. 


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gölbaşı Belediyesi sokak ve caddeleri kokulu su ile yıkadı04 Temmuz 2019 Perşembe 00:50
  • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) İslami İlimler Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı04 Temmuz 2019 Perşembe 00:48
  • Motosiklet Festivali bugün Çamlıdere'de başlıyor04 Temmuz 2019 Perşembe 00:47
  • Başkan Demirbaş'a sporculardan turnuva öncesi ziyaret04 Temmuz 2019 Perşembe 00:45
  • Akyurt’ta yapılan fuar alanı inşaatı devam ediyor04 Temmuz 2019 Perşembe 00:44
  • Beypazarı'nda tohum eleme ve ilaçlama çalışmaları başladı04 Temmuz 2019 Perşembe 00:43
  • Rakamlarla Tarım Sektörü kitabı çıktı04 Temmuz 2019 Perşembe 00:42
  • Görme engelli Milli sporcu Sevda Kılınç Çırakoğlu'ndan altın madalya04 Temmuz 2019 Perşembe 00:35
  • Baraj Doluluk Oranları 3 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ03 Temmuz 2019 Çarşamba 08:28
  • Elektrik Kesintisi 3 Temmuz 2019 Ankara - Başkent EDAŞ03 Temmuz 2019 Çarşamba 08:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti