Keçiören'de yol genişletme çalışması

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla Çiçekli Mahallesi Başaran Camii etrafında çevre düzenleme ve yol genişletme çalışması başlattı.

Başkan Altınok, “1 milyona yakın nüfusuyla Keçiören’imizde her bir vatandaşımızın ne istediği bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızın taleplerine ulaşabilmek ve yerine getirebilmek için ben makamımı sokaklara kurdum” dedi.

ÇALIŞMALAR DERHAL BAŞLATILDI

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, her gün mesaisinin büyük bir bölümünü farklı mahalle, sokak ve pazarlarda yürüttüğü incelemelerle sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen talepleri tek tek dinleyen ve değerlendirmeye alan Altınok, Çiçekli Mahallesi ziyareti sırasında ise vatandaşların Başaran Camii çevresinin düzenlenmesi talebini derhal yerine getirdi. Başkan Altınok’un Fen İşleri Müdürlüğüne verdiği talimatla Başaran Camii çevresinde yol genişletme, çevre düzenleme ve temizlik çalışması başlatıldı.

İLÇEMİZE YENİ ESERLER KAZANDIRACAĞIZ

Başkan Altınok, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerin yanı sıra altyapı ve üstyapı çalışmalarına daha da hız kazandırılması için tüm birim müdürlüklerine gece gündüz çalışma talimatı verdiğini belirterek, “Keçiören’imizi eski düzenine kavuşturmak için her alanda aralıksız çalışmaya devam ediyoruz. İlçemize kazandıracağımız yeni eserlerle katma değeri yüksek, cazibe merkezi olan bir kent inşa edeceğiz. Çiçekli mahallemizi ziyaretimiz sırasında ise vatandaşlarımızdan gelen taleple camimizin çevre düzenlemesi konusunda çalışlarımıza başladık. Bu noktada hem yol genişletme hem de çevre düzenlemesi yaparak vatandaşlarımızın taleplerini karşılamış olacağız” diye konuştu.



