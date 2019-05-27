Keçiören’de Hz Ali paneli

Keçiören Belediyesi ile Alevi İnanç Birliği Vakfı işbirliğinde düzenlenen ‘İlim ve Hikmet Kapısı Hz. Ali'nin Şehadetini Anma Paneli düzenlendi.

Panelden sonra Estergon Restoran’da düzenlenen iftar programına katılan Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Seçim döneminde de söyledik şimdi de söylüyorum, Keçiören’de cemevi yapılması için desteğimizi vereceğiz. Cami ve cem toplanmaktan gelir aynı kapıya çıkar. Camilerimiz ve cemevlerimiz değerlerimizin aktığı bir pınarlardır. Dolayısıyla cami de bizim cemevi de bizimdir” dedi.

Estergon Türk Kültür Merkezinde, düzenlenen ‘İlim ve Hikmet Kapısı Hz. Ali'nin Şehadetini Anma Paneli’ ve ardından düzenlenen iftar programına Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Alevi İnanç Birliği Vakfı Genel Başkanı Faruk Ali Yıldırım, İran Büyükelçiliği temsilcileri, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

ALLAH BİZİ HZ. ALİ’NİN ŞEFAHATİNE NAİL VE LAYIK EYLESİN

İlim ve Hikmet Kapısı Hz. Ali'nin Şehadetini Anma Paneli’ne ve sonrasında düzenlenen iftar programına yoğun ilginin olduğu etkinlikte katılımcılara hitaben konuşan Başkan Altınok, “Panelimizi, Alevi İnanç Birliği Vakfımızla birlikte Hz. Ali’nin şehadeti münasebetiyle düzenledik. Kardeşin kardeşi öldürdüğü, kardeşlerin birbirine düşman olduğu bir tarih sayfasıdır Hz. Ali Radıyallahu Anh’ın şehadeti. Hz. Ali, Peygamber Efendimizin (s.a.v) amcasının oğlu ve damadıdır. İlk Müslüman olan çocuktur. Sağken cennetin müjdelendiği 10 kişiden biridir. Hz. Ali’nin şehadeti tarihinde bir kırılmadır. Bu vahşetlerden ders almamız gerekirken, bugün ders almadığımızı görüyoruz. Allah bizi Hz. Ali’nin şefaatine nail ve layık, Hz. Ali Radıyallahu Anh’a da rahmet eylesin” dedi.

İSLAM COĞRAFYASINDA YENİ KERBELA OLAYLARI YAŞIYORUZ

Konuşmasında, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in katledildiği Kerbela Olayını da hatırlatan Altınok sözlerini şöyle sürdürdü:

“İslam tarihinde acı bir olay daha vardır ki, bizler bugün İslam coğrafyasında yeni Kerbela olayları yaşıyoruz. Maalesef, Müslüman Müslümanı, kardeş kardeşi öldürüyor, camiler bombalanıyor. Vahşetler ve dehşet verici olaylar yaşıyoruz. Bir kuşu bile incitsek eyvah diyorken, her gün binlerce insanımız öldürülüyor. Oysaki Peygamber Efendimiz (s.a.v) ,’Mümin müminin kardeşidir’, ‘Kendisi için istediğini komşusu için istemeyen kâmil mümin değildir’, ‘Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız, iman etmedikçe cennete giremezsiniz’ buyurmuştur. Dolayısıyla daha çok dirliğe birliğe ihtiyaç duyduğumuz zamandayız. İnşallah Ramazan-ı Şerif diriğimize, birliğimize, beraberliğimize, İslam coğrafyasındaki mazlumların ve mağdurların uyanışına vesile olur.”

CEMEVLERİ, ARINDIRAN VE ÖLÇÜSÜ DÜRÜSTLÜK OLAN MEKÂNLARDIR

Başkan Altınok konuşmasının sonunda, Alevi İnanç Birliği Vakfı işbirliğinde Keçiören’de yapılması planlanan cemevine destek vereceklerini söyleyerek, “Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli ile başlar. Değerlerimiz, zenginliklerimiz, kıymetlerimiz aynı ve hep beraberiz. Her inanca saygı göstermemiz gerekiyor. Biz aynı din, peygamber ve ümmete mensubuz. Cemevlerimiz bir ibadethane ve bunun yanında bir eğitim yeridir. Bana göre de insanlara hayat penceresini öğreten, mükemmellik kazandıran, arındıran, istikamet veren, ölçüsü dürüstlük ve sevgi olan mekânlarımızdır. Cemevlerimizin sayısı ne kadar artarsa o kadar dirliğimiz, birliğimiz pekişir, değenlerimizi doğru olarak geleceğimize aktarmış oluruz. Seçim döneminde de söyledik şimdi de söylüyorum, cemevimizin yapılması için desteğimizi vereceğiz. Bu hizmetler zaten yapmamız gereken işler olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

YILDIRIM: BAŞKANIMIZ TURGUT ALTINOK İLK SÖZÜNÜ TUTTU

Alevi İnanç Birliği Vakfı Genel Başkanı Faruk Ali Yıldırım, panelin ve iftar programının düzenlenmesine verdiği desteklerinden dolayı Başkan Altınok’a teşekkür etti. Yıldırım, “Turgut Başkanımız yeniden göreve başladığında hayırlı olsun ziyaretine gittik. Sohbet sırasında, Alevilik kültürünü yansıtan mimariye sahip bir cemevi talebimiz oldu. Kendisi de ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. ‘Ne gerekiyorsa yapacağım’ dedi ve bugün buradaki panelimize verdiği katkıyla ilk sözünü tuttu. Darısı diğer belediyelere olur İnşallah” dedi.



