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Keçiören'deki Cumhuriyet Kulesi 2023'e yetişecek

Keçiören'de inşa edilen ve yapımı yılan hikayesine dönen Cumhuriyet Kulesi'nde kaldığı yerden ilk kazma vurularak hafriyat çalışması başladı. Kulenin tamamlanmasının 2023 yılına yetişmesi bekleniyor.
Keçiören'deki Cumhuriyet Kulesi 2023'e yetişecek

Keçiören'de inşa edilen ve yapımı yılan hikayesine dönen Cumhuriyet Kulesi'nde kaldığı yerden ilk kazma vurularak hafriyat çalışması başladı. Kulenin tamamlanmasının 2023 yılına yetişmesi bekleniyor. 

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından, önceki belediye başkanlığı döneminde yapımına başladığı ancak daha sonraki dönem inşaatı duran kule için yeniden start verildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ve Etüt Proje Müdürlüğünün projelerinin revize edilmesi ve ile Cumhuriyet Kulesine ilk kazma vurularak hafriyat çalışmasına başlandı.

Cumhuriyet'in 100. yılına anlam katacak kulenin yüksekliği 30 metre daha arttırılacağı öğrenildi. Nikah salonu, seyir terası, sergi salonu, gibi etkinliklerde kullanılması düşünülen kulenin Başkent'te ilgi çekmesi bekleniyor.

 

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