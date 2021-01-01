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Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi

Keçiören Belediyesi, ilçede bulunan 260 ibadethanede rutin temizlik çalışmalarını tamamladı. Cami, mescit ve cemevleri yeni yılı daha temiz karşıladı.
Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen ibadethane temizliği, 2021'e girilirken tamamlandı.

Her bir ibadethanenin temizliği rutin olarak yapılmaya devam ederken, bazı ibadethanelerde de dezenfeksiyon, genel temizlik, bakım, tadilat ve çevre düzenleme çalışması yürütüldü.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un, "Camilerimiz gül kokacak" diyerek büyük hassasiyet gösterdiği ibadethane temizliği ve dezenfeksiyon çalışmaları vatandaşlardan takdir topladı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Turgut Altınok, ibadethanelerin sadece özel günler için değil yıl boyunca temizlendiğini bildirdi.

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İbadethanelerin temizliğinin öneminden bahseden Altınok, "Yılın 12 ayı sürdürdüğümüz ibadethane temizliğiyle vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla temiz bir ortamda ibadet edebilir. Sevgili Peygamber Efendimizin kokusu olan gül kokusunu da tüm ibadethanelerimize sıkarak daha ferah bir ortamın oluşmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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