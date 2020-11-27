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Keçiören'deki ibadethaneler dezenfekte ediliyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadet etmeleri için ilçedeki cami ve mescitlerin temizlenerek dezenfekte edildiğini belirtti.
Keçiören'deki ibadethaneler dezenfekte ediliyor

Altınok, “Yüce dinimiz, Müslümanları temizlik hususunda mükellef tutuyor. Bu manada dinimiz maddi temizlik, hükmi temizlik ve manevi temizlik konularına dikkat etmemizi emrediyor. Biz de dinimizin emirlerini yerine getirerek özellikle pandemi sürecinde vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir ortamda ibadet etme imkânı sunuyoruz.” dedi.

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GÜL KOKUSUYLA CAMİLER DAHA FERAH
Keçiören Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan cami ve mescitlerdeki rutin temizlik çalışmalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğun olarak devam ettiriyor. Ekipler, cami içerisindeki halılardan raflara, tablolardan avizelere kadar birçok noktada geniş çaplı bir temizlik çalışması yürüterek dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor. Camilerin içinde daha ferah bir ortamın oluşması için de gül suyu sıkılıyor.

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“GÖNÜL RAHATLIĞIYLA İBADET EDİLEBİLİR”
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki camilerde dezenfekte ve temizlik çalışmaları için özel bir ekip oluşturulduğunu söyleyerek şunları aktardı:
“Evimizde yaptığımız temizlik ne kadar özenli ve önemliyse ibadethanelerimizin temizliği de bir o kadar önemlidir. Pandemi sürecinde kesintisiz sürdürdüğümüz ibadethane temizliği ve dezenfekte çalışmaları vatandaşlarımıza gönül rahatlığıyla ibadet etme imkanı sunuyor. Sevgili Peygamber Efendimizin (S.A.V) kokusu olan gül kokusunu da tüm ibadethanelerimize sıkarak daha ferah bir ortamın oluşmasını sağlıyoruz.”

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