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Keçiören'deki kar yağışı kartpostalları aratmadı

Ankara genelinde etkisini hissettiren kar yağışı Keçiören’deki kartpostallık görüntüleriyle görenleri kendine hayran bıraktı.
Keçiören'deki kar yağışı kartpostalları aratmadı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kar yağışı başlar başlamaz yol ve kaldırımlarımızda küreme ve tuzlama çalışmalarımızı başlattık.  Bir yandan da kar yağışının ilçemizde oluşturduğu kartpostallık manzaralar var. Beyaz örtü ilçemizdeki güzelliklerle birleşince keyifli bir seyir imkânı sunuyor.” dedi.

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Ankara’da hakim olan kar yağışıyla birlikte Keçiören’deki cadde ve sokaklar tamamen beyaz örtüye bürünürken Keçiören Belediyesi tarafından yenilenen park, bahçe ve rekreasyon alanlarında kartpostallık görüntüler oluştu. Karın eşsiz manzarasını cep telefonlarıyla ölümsüzleştirmek isteyen Keçiörenliler de ortaya çıkan güzelliklerin keyfini çıkardı.

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KEÇİÖREN’E DAVET
Kar manzarasını ölümsüzleştirmek isteyenleri Keçiören’e davet eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “2008 yılında hizmete soktuğumuz teleferiğimiz ilçemizdeki beyaz örtüyü kuşbakışı seyir imkânı sunuyor. Aynı zamanda Atatürk Botanik Bahçemizde oluşan kar manzaraları görenleri kendisine hayran bırakıyor. Şehrimize kazandırdığımız eserler her mevsim güzel, her mevsim daha yaşlanabilir bir Keçiören’in fotoğrafını ortaya koyuyor. Keçiören’deki eşsiz manzaraya ortak olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı ilçemize bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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