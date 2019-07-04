  • BIST 99.382
  • Altın 254,816
  • Dolar 5,5869
  • Euro 6,3025
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 22 °C
»

Keçiören’deki okullarda tadilat 

Keçiören Belediyesi, okulların tatil olmasıyla birlikte ilçe sınırları içerisindeki eğitim kurumlarında yürüteceği bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına Kalaba İmam Hatip Ortaokulu’ndan başladı.
Keçiören’deki okullarda tadilat 

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemizdeki eğitim kurumlarının fiziki koşullarını iyileştirmek için yaz tatili döneminde birçok okulumuzda tadilat çalışmaları yürüteceğiz. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmeleri için elimizden gelenin fazlasını yapacağız” dedi.

KEÇİÖREN’DEKİ BİRÇOK OKULDA ÇALIŞMA YAPILACAK

Keçiören Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yeni eğitim öğretim yılına hazırlık çalışmaları kapsamında Keçiören’de eğitim veren okulların fiziki koşullarını iyileştirmek için çalışmalara başladı. Kalaba İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonu’nda hız kesmeden devam eden çalışmalarda salon içerisindeki soyunma odaları yenilenip daha sonra da boyanacak. Keçiören Belediyesi, yaz ayı boyunca birçok okulda yürüteceği tadilat çalışmalarıyla ilçe genelindeki eğitim kurumunun yenilenmesini sağlamış olacak.

img_20190702_110737.jpg

ALTINOK: OKULLARIMIZIN TALEPLERİNE HİÇBİR ZAMAN HAYIR DEMEDİK

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, eğitimde niteliğin artması için kamu veya özel birçok kurum ve kuruluşla işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirterek, “Eğitime Destek Projesi kapsamında Keçiören’imizde eğitim veren okullarımızın birçoğunda her yıl yenileme ve tadilat çalışması yürütüyoruz. Okullarımızdan gelen taleplere hiçbir zaman hayır demedik. Milletlerin ve devletlerin kalkınmasında, yücelmesinde, yükselmesinde eğitimin önemi büyüktür. Bu bakımdan yerel yönetimlerin eğitime vereceği her türlü destek aynı zamanda kamu yararı sağlayan çalışmalar olarak devletimizi ve milletimizi üst seviyelere taşıyacaktır” diye konuştu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Su Kesintisi 4 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ04 Temmuz 2019 Perşembe 08:26
  • Pursaklar'da bulunan izinsiz kümesler yıkıldı04 Temmuz 2019 Perşembe 00:59
  • Mamak Aile Merkezleri kışın kadınlara yazın çocuklara hizmet veriyor04 Temmuz 2019 Perşembe 00:59
  • Mamak'ta gezici diş hastanesi04 Temmuz 2019 Perşembe 00:59
  • Keçiören'de yol genişletme çalışması04 Temmuz 2019 Perşembe 00:59
  • Çubuk'ta evi yanan Musa Dede’ye belediyeden yardım eli04 Temmuz 2019 Perşembe 00:59
  • Gölbaşı Belediyesi’nden sorunlara yerinde çözüm04 Temmuz 2019 Perşembe 00:57
  • Gölbaşı Belediyesi sokak ve caddeleri kokulu su ile yıkadı04 Temmuz 2019 Perşembe 00:50
  • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) İslami İlimler Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı04 Temmuz 2019 Perşembe 00:48
  • Motosiklet Festivali bugün Çamlıdere'de başlıyor04 Temmuz 2019 Perşembe 00:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti