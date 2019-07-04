Keçiören’deki okullarda tadilat 

Keçiören Belediyesi, okulların tatil olmasıyla birlikte ilçe sınırları içerisindeki eğitim kurumlarında yürüteceği bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına Kalaba İmam Hatip Ortaokulu’ndan başladı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemizdeki eğitim kurumlarının fiziki koşullarını iyileştirmek için yaz tatili döneminde birçok okulumuzda tadilat çalışmaları yürüteceğiz. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmeleri için elimizden gelenin fazlasını yapacağız” dedi.

KEÇİÖREN’DEKİ BİRÇOK OKULDA ÇALIŞMA YAPILACAK

Keçiören Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yeni eğitim öğretim yılına hazırlık çalışmaları kapsamında Keçiören’de eğitim veren okulların fiziki koşullarını iyileştirmek için çalışmalara başladı. Kalaba İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonu’nda hız kesmeden devam eden çalışmalarda salon içerisindeki soyunma odaları yenilenip daha sonra da boyanacak. Keçiören Belediyesi, yaz ayı boyunca birçok okulda yürüteceği tadilat çalışmalarıyla ilçe genelindeki eğitim kurumunun yenilenmesini sağlamış olacak.

ALTINOK: OKULLARIMIZIN TALEPLERİNE HİÇBİR ZAMAN HAYIR DEMEDİK

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, eğitimde niteliğin artması için kamu veya özel birçok kurum ve kuruluşla işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirterek, “Eğitime Destek Projesi kapsamında Keçiören’imizde eğitim veren okullarımızın birçoğunda her yıl yenileme ve tadilat çalışması yürütüyoruz. Okullarımızdan gelen taleplere hiçbir zaman hayır demedik. Milletlerin ve devletlerin kalkınmasında, yücelmesinde, yükselmesinde eğitimin önemi büyüktür. Bu bakımdan yerel yönetimlerin eğitime vereceği her türlü destek aynı zamanda kamu yararı sağlayan çalışmalar olarak devletimizi ve milletimizi üst seviyelere taşıyacaktır” diye konuştu.