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Keçiören'deki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören ilçesinde bir binada meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin soruşturma açıldığını bildirdi.
Keçiören'deki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir binada 18 Kasım saat 23.10 sıralarında meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kızlarpınarı Caddesi'nde dün meydana gelen patlamanın etkisiyle binanın bir bölümü çökmüş, enkazdan Umutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş (15), Irak uyruklu Usame Kahtan (5), Zine Abdülkerim Ahmed El Vahap (26), Muhammed Kahtan (35) ile Melek Kahtan (2) yaralı çıkarılmıştı.

Muhammed Kahtan ile 2 yaşındaki kızı Melek hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiği değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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