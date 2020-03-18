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Keçiören'deki yavru midilli isim önerisi bekliyor

Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkına 6 ay önce getirilen midilli, erkek bir yavru dünyaya getirdi.
Keçiören'deki yavru midilli isim önerisi bekliyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuklarımızın gözde mekânı olan Doğal Yaşam Parkı’nda doğum yapan midillimizin erkek yavrusu oldu. Yavru midillimize Keçiörenlilerden ve başkentli hemşehrilerimizden isim önerisi bekliyoruz” dedi. 

 “DOĞAL YAŞAM PARKI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR”

Başkan Altınok, eşi ve torunlarıyla birlikte Keçiören Doğal Yaşam Parkında dünyaya gelen yavru midilliyi ziyaret etti. Baharın gelmesiyle birlikte ziyaretçi yoğunluğu yaşanan Doğal Yaşam Parkındaki yoğun ilgiye dikkati çeken Altınok şunları söyledi:

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“Doğal Yaşam Parkımızdaki keçi, tavuk, eşek, midilli, wallaby, maymun, ceylan, emu kuşu, Ankara keçisi, tavus kuşu, sülün, lama ve geyik ailesine katılan yavru midillimiz ilgi odağı oldu. Gençlerimize ve çocuklarımıza bir taraftan hayvan sevgisini aşılarken diğer yandan da canlılar âlemini tanıtarak tabiatla iç içe vakit geçirmeleri için fırsat sunuyoruz. Hayvan çeşitliliğini artırdığımız parkımızı, girişine inşa ettiğimiz kapı, park içerisine sabitlediğimiz kuş yuvaları ve peyzaj çalışmalarıyla daha estetik bir görüntüye kavuşturduk.” 

İSİM ÖNERİSİ SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN ALINACAK 

Keçiörenli ve Ankaralı vatandaşlar, isim önerilerini belediyeye ait resmi Facebook (keciorenbeltr), Twitter (@keciorenbeltr) ve Instagram (keciorenbelediyesi06) hesaplarına gönderecekleri direk mesajlarla bildirecekler. 
 

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