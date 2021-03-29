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Keçiören'den 22 branşta online kurs

Keçiören Belediyesi pandemi sürecinde başlattığı 22 branştaki online kurs hizmetini aralıksız sürdürüyor. 
Keçiören'den 22 branşta online kurs

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yüz yüze eğitimin mümkün olmadığı pandemi döneminde ahşap rölyeften bilgisayar işletmenliğine, konservatuvar eğitimlerinden yogaya kadar birçok alanda online kurslarımız devam ediyor. Vatandaşımızın kurslarımıza kolay ulaşabilmesi için de web sitemizde ‘e-öğrenme portalı’ oluşturduk. Bu sayede istenen branşa ücretsiz ve kolay erişim imkânı sunuyoruz.” dedi. 

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KURSLAR ÜYE GİRİŞİYLE ÜCRETSİZ
Keçiören Belediyesi yüz yüze eğitimin mümkün olmadığı pandemi döneminde vatandaşın yoğun talep gösterdiği ve ücretsiz olarak faydalandığı 22 branştaki online kurs hizmetini devam ettiriyor. Online kurslara katılmak isteyen vatandaşlar belediyenin kurumsal web sitesinde bulunan ‘e-öğrenme portalı’na tıklayarak üyelik formunu dolduruyor. Seçilen branş için kayıt işlemlerini tamamlayanlar üye girişi yaparak online kurslara katılabiliyor. 

BAŞKAN ALTINOK: KURSLARIMIZDA BİN KİŞİLİK KONTENJAN VAR
Keçiören Belediyesinin online kurslarına ilişkin bilgi veren Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Web sitemizde 22 farklı braşta online kurs veriyoruz. Online kurslarımızın her biri bin kişilik kontenjana sahip. Vatandaşımızın talebine göre farklı tarihlerde başlattığımız kurslarımız eğitimlerini sürdürüyor. Dokumadan konservatuvara, yogadan bilgisayar ve el sanatlarına kadar birçok farklı alanda kurslarımız mevcut. Ücretsiz online kurslarımızdan faydalanmak isteyen vatandaşlarımızı e-öğrenme portalımıza bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.  

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