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Keçiören'^den Cam Pota seferberliği

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, eğitime ve spora destek projesi kapsamında ilçedeki okullarda bulunan eskimiş ve paslanmış basketbol potalarını yeni nesi cam potalarla değiştirdiklerini belirtti. 
Keçiören'^den Cam Pota seferberliği

Altınok, “İlk defa cam basketbol potasını okullarımızın bahçesine kuran belediye Keçiören Belediyesidir. Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımıza ve gençlerimize sağlıklı bir ortamda spor yapabilmeleri için okullarımıza her türlü desteği vermeye devam ediyoruz.” dedi.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ufuktepe İlkokulu ve Aşık Veysel Ortaokulu’na gerçekleştirdiği ziyaretlerde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Okul idarecilerinin taleplerini dinleyen Altınok, Keçiören genelindeki okulların bahçesinde bulunan eskimiş ve paslanmış basketbol potalarını yenileyerek buralara yeni cam potalar taktıklarını belirtti.

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Park, bahçe, spor tesisi, koşu yolu ve bisiklet yolları bakımından ilçeyi zenginleştirdiklerini, çocukların ve gençlerin sokak aralarında oynamak zorunda kalmadığını buna bağlı olarak da ölümlü kaza oranının en düşük olduğu ilçenin Keçiören olduğunu aktaran Altınok, “Ankara’daki en genç nüfus Keçiören’de. Ölümlü trafik kazasının en az olduğu şehir de Keçiören. Bunun nedeni, çocuklarımızın vakit geçireceği park ve sosyal alanlarımızın sayısının fazla olmasıdır.  Parklar yaptık, çocuklarımız sokakta oynamak, bisiklet sürmek zorunda kalmadı. Ölümlü kazayı en aza indirmenin yolu olarak bizim bu çalışmamız yaygınlaştı. Halı sahaların ücretsiz olduğu ilk şehir Keçiören’dir. İlk defa cam basketbol potasını okullarımızın bahçesine kuran belediye de Keçiören Belediyesidir.” İfadelerini kullandı.
 

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