Keçiören'den cepheye moral mektubu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, işgalci Ermenistan'a karşı cephede büyük mücadele veren Azerbaycan Türk Ordusu'na moral vermek için "Mektup" kampanyası başlattıklarını bildirdi.

Başkan Altınok, “Ermenistan’a karşı büyük mücadele veren Azerbaycan Türk askerlerine moral vermek için Türkiye’nin her bir köşesinde yaşayan vatandaşımızın belediyemize ileteceği moral mektuplarını cepheye göndereceğiz. Karabağ'da Azerbaycan bayrağını dalgalandıracaklarına yürekten inandığım Azerbaycan Türk Ordusu’nun muzaffer olmasını diliyorum.” dedi.

MEKTUPLAR CEPHEDE OKUNACAK

Keçiören Belediyesi, Azerbaycan Türk ordusunun Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları geri almak için başlattığı operasyonlarına destek vermek için "Haydi Türkiyem! Gardaşlara mektup yazmak sizden, Azerbaycan Türk Ordusu’nun askerlerine ulaştırmak bizden" sloganıyla bir mektup kampanyası başlattı. Bu kapsamda Türkiye genelinden duygu ve düşüncelerini iletmek isteyen vatandaşlar Keçiören Belediyesi tarafından belirlenen “basinyayin@kecioren.bel.tr” adresine elektronik mektup gönderebilecekler. Mektuplar, Basın ve Yayın Müdürlüğü tarafından tasnif edildikten sonra Azerbaycan Türk askerlerine gönderilecek ve cephede okunacak.

“KARDEŞİN KARDEŞTEN BAŞKA DOSTU YOKTUR”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, haklı mücadelesinde Azerbaycan’ın yanında olduklarını belirtirken, Türkiye ile Azerbaycan’ın el ele vererek ebedi dostluklarını her geçen gün perçinlediklerini kaydetti.

Altınok, şunları ifade etti:

“Yirminci asırda tüm dünyanın gözü önünde Ermenistan Karabağ’ı işgal etmiş ve bir soykırım yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devleti sonuna kadar Azerbaycan devletimizin yanındadır. Azerbaycan`a atılan gülle özümüze atılmış olan gülledir. Azerbaycanlı kardeşlerimizin ayağına batan diken bizim kalbimize batan dikendir. Azerbaycan, Türkiye gibi bağımsızlığını kanla kazanan bir devlettir. Rahmetli Haydar Aliyev, "Biz bir millet iki devletiz" diyerek kardeşliğimizi ileri taşımıştır. Türkiye ve Azerbaycan iyi yolda gidiyor. Öyle eskisi gibi sopa sallanan bir Türkiye`de yaşamıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti`nin ve Azerbaycan’ın hakkını ve hukukunu savunan bir cumhurbaşkanımız var. Azerbaycan’la olan ilişkilerimiz daha da muhkemlenmeli. Kardeşin kardeşten başka Türk`ün Türk`ten başka dostu yoktur.”