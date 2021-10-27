Keçiören'den Farkındalık Etkinliği

Keçiören Belediyesi Meme Kanseri Farkındalık ve Pembe Kurdele Takma Günü kapsamında ilçedeki Kalaba Kent Meydanında program düzenledi.

Programda katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kanser ismi hepimizi ürküten, duymak istemediğimiz ve kendimize yakıştıramadığımız hastalıktır. Duyduğumuz zaman dünyamızın karardığı bir hastalıktır. Ancak tıp gelişti, doktor ve hekimlerimiz çoğaldı. Dünya Sağlık Örgütü hastalıklara yönelik dünyadaki tüm verileri topluyor. Bu anlamda tıp dünyası ‘kanserden korkma geç kalmaktan kork’ diyor. Özellikle meme ve kolon kanserinde erken teşhis ile birlikte tedavi oranlarının yüksek olduğu ortada. Ama boş verirsek hastalığın ilerleyen evresinde yapacak bir şey kalmıyor.” dedi.

Altınok, meme kanseri konusunda özellikle kadınların dikkatli olması gerektiğine de dikkati çekerek şunları söyledi:

“Bazı kanser türleri tedavi ediliyor bazıları hızlı ilerliyor. Bazı türleri de var ki, ‘ölsem de bu acıyı çekmesem’ dedirtiyor. Bu anlamda özellikle kadınlarımız iki yılda bir mamografilerini düzenli yaptırmalıdır. Hastane ve doktorlarımız bu bakımdan gelişmiş durumda. Tıp verilerine göre iki yıl boyunca çocuklarını emziren annelerde meme kanseri oranı düşük. Çocuğun daha sonraki yaşamında sağlıklı olması açısından anne sütü nasıl önemliyse, iki yıl boyunca emziren annenin meme kanserine yakalanma oranının düşük olduğu da doktorlarımız tarafından ifade ediliyor. Bu hastalık bir ailenin bireyinde görüldüğünde o ortamdaki psikoloji de olumsuz etkiliyor. Elbette insanın olduğu yerde paranın esamesi olmaz ama tedavi maliyeti en yüksek hastalık da kanserdir. Devletimiz her sene bu tedaviye milyarlarca para ödüyor. SGK açığımız 120 miyar TL. Kendimize dikkat edersek bu azaltılabilir. Türkiye’de yılda 19 bin kişi meme kanserine yakalanıyor. Hanımlardaki en büyük kanser vakası da meme kanseri. Tüm kadınlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını rica ediyorum.”

Sağlık taraması konusunda Japonya’yı örnek gösteren Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Japonya’da herkesin sağlık taraması yapması zorunludur. Aksi halde sağlık kontrollerini yaptırmayanların devlet tarafından sosyal güvence primi ödenmiyor. Bir japon, sağlık taramasını zamanında yaptırırsa Japonya devleti bizde olduğu gibi bu taramanın masrafını karşılıyor. Bu sistem insanları bir yandan da ihmal etmemeye teşvik ediyor. Türkiye olarak biz de sağlık ve hekim alt yapısı bakımından bunu yapabilecek tecrübe ve donanıma sahibiz. Ancak biz birçok şeyi ihmal etmiyoruz ama sağlığımızı ihmal ediyoruz. Sağlık olmazsa hiçbir şey olmaz. Her şeyin başı, huzurlu bir yaşamın temeli sağlıktır. Hareketsizlik, spor yapmamak, kötü alışkanlıklar da sağlığın bozulmasını tetikliyor. Bütün vatandaşlarımıza sağlık ve sağlamlık diliyorum."

Meme kanseri konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenen programın sonunda gökyüzüne pembe balon bırakılırken katılımcılar pembe maske takarak erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Programa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Kadın Hastalıkları ve Kadın Doğum Uzmanı Dr. Aylin Aker Ayrım, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.