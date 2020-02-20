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Keçiören'den İdlib'e yardım kampanyası

AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurları için yardım kampanyası başlattıklarını duyurarak, “İlçemizden iki TIR yardım malzemesini bölgeye göndermeyi hedefliyoruz” dedi.
Keçiören'den İdlib'e yardım kampanyası

AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Av. Zafer Çoktan, Suriye İdlib’deki yoğun bombardımandan kaçan savaş mağduru ailelerin acil gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla insani yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu. 

YARDIMLAR YOLA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR
Çoktan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı koordinasyonunda başlattıkları yardım kampanyasına ilçedeki hayırseverlerin büyük destek verdiğini söyledi. Başkan Çoktan, İdlib’e gönderilmek üzere İlçe Başkanlığında yorgan, battaniye, soba, giyim, bebek bezi, hijyen malzemesi, mama, gıda kolisi, bot ve mont başta olmak üzere temel yaşam malzemeleri toplandığı bilgisini verdi. 

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SEFERBERLİK HIZLA BÜYÜYOR
Keçiören’den bölgeye 2 TIR insani yardım malzemesi göndermeyi hedeflediklerini anlatan Başkan Çoktan, “Sınırımıza yönelik İdlib’ten artan sivil göç hareketi, soğuk ve yağışlı havayla zorlaşan gıda, giyinme ve barınma ihtiyaçları için başlattığımız yardım seferberliğimiz hızla büyüyor. Allah razı olsun insanlarımız çok duyarlı, sürekli malzeme getiriyorlar. Bu yardımları bir an önce ulaştırmayı planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde İnşallah yola çıkaracağız” dedi.

MERT YILMAZ/ İLKSAYFA

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