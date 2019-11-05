Keçiören'den Konya'ya gezi

Demirci Iklıkçı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ve Dernek Başkanı İbrahim Erdem, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un desteğiyle Konya'nın da tarihi yerlerini ziyaret etti.

Keçiören Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsle Konya Mevlana Türbesini, Alaattin Tepesi, Meram’ı ziyaret eden 44 kişilik heyet ziyaretten çok memnun kaldıklarını ifade ederken gezilerin de devam edeceğini söylediler.

Dernek Başkanı İbrahim Erdem, dernekleşmenin sosyalleşmelerine katkı sağladığına dikkat çekerken, “Manisa ili Demirci ilçemizin ilk ve tek köy derneğini kurmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Bu dernek vasıtasıyla istişare etme imkanı buluyor, proje üretiyor, zaman zaman da bu geziler vasıtasıyla da birlik ve beraberliğimizi güçlendiriyoruz. Ankara’da yaşayan üyelerimizle birlikte güzel Konya’mızın tarihi yerlerini gezdik. Ayrıca birlik ve beraberliğe en ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde hoşgörü timsali Hz. Mevlana’nın Türbesini ziyaret ederek, manevi iklimini soluduk. Hz. Mevlana’nın manevi huzurunda kahraman ordumuz, güvenlik güçlerimiz, devletimizi idare eden devlet büyüklerimize dua ettik. Rabbim basiretlerini ve ferasetlerini güçlendirsin. İnşallah bu gezilerimize devam edeceğiz” dedi.

Erdem, “İlerleyen günlerde ecdadımızın destan yazdığı ve birçok şehit verdiğimiz Çanakkale’yi ve şehitliği de ziyaret edeceğiz. Bizlere destek veren efsane Başkanımız Turgut Altınok’a da çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.