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Keçiören'den Türkiye'nin dört bir yanına cenaze hizmeti

Keçiören Belediyesi, Ankara dışında defnedilecek cenazeler için 10 ayda 2 bin 465 cenaze aracı tahsis ederek Türkiye’nin dört bir yanına hizmet götürdü.
Keçiören'den Türkiye'nin dört bir yanına cenaze hizmeti

Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşımızı en acı gününde yalnız bırakmayarak gerek Ankara içinde gerekse il dışı cenaze işlemlerinde 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Rabbim gerçek dünyaya irtihal eden tüm vatandaşlarımızı cennetiyle mükâfatlandırsın.” dedi.

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KEFEN TEMİN EDİLİYOR
Keçiören Belediyesi Cenaze Hizmetleri Biriminin 10 aylık faaliyet raporuna göre Ankara’da defnedilecek cenazeler için 2 bin 210, il dışında defnedilecek olan cenazeler için ise 2 bin 465 cenaze aracı ile hizmet verildi. Yakınlarının cenaze işlemleri için belediyeye başvuru yapan vatandaşlara ise 1076 adet kefen temininde bulunuldu.

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CENAZE MERASİMLERİNE DESTEK 
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde Keçiören’deki cenaze merasimleri için vatandaşın yükünü hafifletecek birçok hizmet sunulduğunu ve çeşitli ikramlarda bulunulduğunu da belirtti. Altınok, “Pandemi öncesinde cenazesi olan vatandaşlarımıza börek, çay ve şeker gibi ikramlarda bulunuyorduk. Aynı zamanda masa, sandalye, cenaze çadırı, ısıtıcı ve aydınlatma hizmetlerimizi de vatandaşımıza sunuyorduk. Hocalarımız ise cenazede Kur’an-ı Kerim tilaveti yaparak dualar ediyordu.” ifadelerini kullandı. 

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