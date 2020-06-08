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Keçiören’e 23 park daha

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok,  Türkiye’de belediye eliyle yaptırılan en fazla park ve yeşil alanın Keçiören’de olduğunu belirtti.
Keçiören’e 23 park daha

Altınok, “Keçiören’de 499 adet park bulunuyor. Bu parklarımızın 23 tanesini son bir yılda inşa ettik. Kullanılamaz halde olan 117 adet parkımızı da revize ederek vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yeni paklarımızı da yeşil alan, çocuk oyun alanı, fitness aleti, sentetik yürüyüş ve koşu yolu, futbol sahaları, bank ve kamelyalarla donattık” dedi.

117 PARK YENİLENDİ, 23 ADET YENİ PARK YAPILDI

Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü işbirliğinde son bir yılda Keçiören’e 23 adet yeni park kazandırıldı. İlçede bulunan park sayısı 499’a ulaşırken, bunlardan bakımsız olan 117 park da revize edilerek vatandaşın kullanımına sunuldu. İmar atığı olarak bilinen ve görüntü kirliliği oluşturan 35 nokta ise yeşillendirilerek estetik bir görünüme kavuşturuldu.

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“1 MİLYON 700 BİN ADET ÇİÇEK DİKTİK”

Başkan Turgut Altınok, ilçedeki mevcut parklarda olduğu gibi yeni yapılan parklarda da yeşil alan konusuna büyük bir hassasiyet gösterdiklerini belirterek, “Son bir yılda ilçemizdeki park ve bahçelerimize 1 milyon 700 bin adet çeşitli türde çiçek dikimi yaptık. Ağaç türünden ise 109 bin 985 adet fidanı toprakla buluşturduk. Dikimini gerçekleştirdiğimiz çoğu parkımızda kendi üretimimiz olan doğa dostu gübrelerimizi kullandık” diye konuştu.

KURUMLARA PARK VE BAHÇE DESTEĞİ

Başkan Altınok ayrıca Keçiören sınırları içerisinde bulunan 210 adet okul, 150 adet cami, 20 adet dernek, 57 adet sağlık kurumu, 33 adet karakol ile 58 adet diğer resmi kurum ve kuruluşların bank, kamelya, basketbol potası, masa, bitki, mevsimlik çiçek, çim biçimi, budama gibi taleplerinin karşılandığını söyledi.

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