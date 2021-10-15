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Keçiören'e Dev Mesire Alanı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Köselik köyündeki gölet etrafına inşa edilen mesire alanında yer alacak olan yürüyüş ve bisiklet yolunun yapımının başladığını belirtti.
Keçiören'e Dev Mesire Alanı

KEÇİÖREN’E DEV MESİRE ALANI

Altınok, “Keçiörenlilerin ve Ankaralıların nefes alacağı yeni mesire alanımızda hummalı bir çalışma yürütüyoruz. 170 bin metrekare alana inşa ettiğimiz Kösrelik Mesire Alanımız, Kösrelik göletiyle birlikte yaklaşık 220 bin metrekarelik büyüklüğe sahip olacak.” dedi.

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‘BİN 702’ METRE YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLU

Keçiören Belediyesi, ilçeye bağlı Kösrelik köyünde bulunan göletin etrafında sürdürdüğü mesire alanı yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kösrelik göletiyle birlikte 220 bin metrekare alana inşa edilecek mesire alanının çevresine, ‘bin 702’ metre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu yapılıyor. Bu kapsamda başlatılan çalışmalarla temeli hazırlanan yürüyüş ve bisiklet yolunun kalıp kurma ve beton dökme çalışmaları bölge bölge devam ediyor.

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DOĞAYLA BAŞ BAŞA PİKNİK

Kösrelik Mesire Alanı’nın doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için vazgeçilmez bir mekân olacağını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kösrelik, Ankaralıların yeni piknik merkezi olacak. Şehrimize kazandıracağımız mesire alanımızda yürüyüş ve bisiklet yolu, 200 adet pergole, çocuk oyun alanı, balık tutma iskelesi yer alacak. Mangal yakmak isteyen vatandaşlarımız için barbekü de koyacağız. Vatandaşımız ailesiyle birlikte buraya gelerek huzurlu bir ortamda hem piknik hem de spor yapabilecekler.” diye konuştu.

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