  • BIST 1.812,30
  • Altın 687,05
  • Dolar 12,1473
  • Euro 13,3997
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 7 °C
»

Keçiören’e inşaa edilen devasa spor kompleksi açıldı

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Kanuni Mahallesi Ümitova Caddesine inşa edilen park ve spor kompleksinin yapımı tamamlandı.
Keçiören’e inşaa edilen devasa spor kompleksi açıldı

İçinde yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı, dinlenme noktaları, voleybol, futbol ve basketbol sahası bulunan tesis çocuklar ve aileler tarafından kullanılmaya başladı. 

İlçenin dört bir yanına irili ufaklı birçok park ve spor kompleksi inşa ettiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok,  “Park ve spor kompleksimiz çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın fiziksel, sosyal ve zihinsel yönden yaşam kalitesini artıracak devasa bir tesis oldu. Şehrimizin birçok noktasına hem çocuklarımızın hem de ailelerimizin verimli vakit geçireceği sosyal donatı alanları inşa etmeye devam ediyoruz. Ovacık Mahallemizde de 5 bin metrekarelik bir alana inşa ettiğimiz spor kompleksimizin içine buz pisti yer alacak. Kaykay parkuru, tenis kortu ve çeşitli sosyal donatı alanları da bulunacak.” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Feza Gürsey Bilim Merkezi Çocukların İlgi Odağı Oldu25 Kasım 2021 Perşembe 00:02
  • Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı Yeniden Hizmete Açıldı25 Kasım 2021 Perşembe 00:01
  • Öğretmenler Günü’ne Özel Ağaç Dikim Etkinliği24 Kasım 2021 Çarşamba 00:07
  • Mamak Belediyesi Basketbolda Galip Geldi24 Kasım 2021 Çarşamba 00:06
  • Mamak Belediyesi’nde hizmet içi eğitim seminerleri sürüyor24 Kasım 2021 Çarşamba 00:05
  • Akıllı serada üretilen çiçekler park ve bahçeleri süslüyor24 Kasım 2021 Çarşamba 00:04
  • Gölbaşı Seğmenler Semt Pazarı’nda klasik müzik uygulaması başladı24 Kasım 2021 Çarşamba 00:03
  • Çubuk Emniyet Müdürü Güzel Ziyaret Edildi24 Kasım 2021 Çarşamba 00:02
  • Altındağ halkı Hüseyin Gazi Parkını çok sevdi24 Kasım 2021 Çarşamba 00:01
  • Şentepe’ye 3 Yenimahalle evi23 Kasım 2021 Salı 00:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti