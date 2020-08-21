Keçiören'e ‘modern ve akıllı’ sera

Keçiören Belediyesi Ovacık bölgesine ‘modern ve akıllı’ seranın temelini attı. Serada tropikal meyveler de yetiştirilecek.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, “Parklarımızda ihtiyacımız olan bitkileri dışarıdan almak yerine seramızda üreteceğiz. Bitki için dünya kadar para veriyoruz. Hem kendi ihtiyacımız olan bitkileri hem kamu kurum ve kuruluşlarımızın hem de vatandaşlarımızın ihtiyacı olan bitkileri buradan karşılayacağız. Seramız 6 ay içerisinde faaliyete geçecek.” dedi.

“EN ÇOK PARK KEÇİÖREN’DE”

Temel atma töreni sonrasında seraya ilişkin bilgiler veren Altınok, Keçiören ve Ankara'ya 2 bin 880 metrekare büyüklüğünde bir sera kazandırdıklarını söyledi. Belediyenin bitki ihtiyaçlarının ve ilçede bulunan 450 adet parkın peyzajı için ihtiyaç duyulan bitkilerin bu seradan temin edileceğini de belirten Altınok, Türkiye'de en çok parkın bulunduğu ilçenin Keçiören olduğunu vurguladı.

“ATA TOHUMLARINI KÖYLERİMİZDE ÜRETECEĞİZ”

Keçiören’e bağlı köylerde çiftçilere ücretsiz tohum ve sebze fidesi desteğinde bulunulduğuna da dikkati çeken Altınok, şunları söyledi:

“Bu sene çiftçilerimize sebze fidesi dağıttık. Dört köyümüz var ve ata tohumlarını burada üreteceğiz. Köylümüze dağıttığımız sebzeler mahsul vermeye başladı. Vatandaşlarımız fidelerini dikiyorlar; domates, patlıcan, biberler, salatalık gibi sebzeleri taze taze tüketiyorlar. Bir taraftan onları teşvik etmeye de devam edeceğiz. Ovacık bölgemizde belediyemize ait bir de bostanımız var. Tamamen organik üretim yapıyoruz. Belediyemizin ihtiyaçlarını oradan karşılıyoruz. Dışarıya para vermiyoruz, kendi bostanımızdan topluyoruz, belediyemizin birimlerine dağıtıyoruz. Bunu daha sonra genişleteceğiz, hiçbir para almadan vatandaşımıza dağıtacağız. Böylece vatandaşımıza sağlıklı gıda temini yapmış oluyoruz. Şu an hastalıkların en büyük nedeni sağlıksız beslenme, toprak kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği… Sağlıklı bir toplumun temeli de sağlıklı beslenmeden geçiyor. Burada yetiştirilen ne varsa hepsi organik olacak, sağlıklı üretim olacak. Dolayısıyla da insanlarımıza sağlıklı sebze temin etmek sureti ile sağlıklı bir toplum oluşturacağız.”

“SAĞLIKLI TOPLUMUN ALTYAPISINI KURUYORUZ”

Altınok açıklamasında Türkiye’nin en büyük gider kalemlerinden birinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) giderleri olduğunu da hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şuanda Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri sosyal güvenlik açığıdır. Devletimiz toplanan primlerden hariç yılda 100 milyardan fazla SGK'ya bütçeden para finanse ediyor. Biz eğer SGK giderlerimizi azaltabilirsek veya aynı düzeye getirebilirsek Türkiye 5 yılda uçar zaten. Ama hastalıkların en önemli nedeni beslenme, stres, bir de hareketsizlik. Dolayısıyla birçok spor yatırımı yapıyoruz. Sağlıklı bir toplumun altyapısını kurmamız lazım. Türkiye en çok ilaç tüketen ülkeler arasında. Acıdır ki, psikolojik ilaçların en çok kullanıldığı ülkelerden de biriyiz. Dolayısıyla bizler de sağlıklı bir toplumun altyapısının temellerini atıyoruz burada.”

TROPİK SERA MÜJDESİ

Akıllı seranın 6 ay içerisinde faaliyete geçeceğini söyleyen Altınok, Keçiören’e ve Ankara’ya bir de tropik sera kazandıracaklarının müjdesini verdi. Altınok, “Tropikal meyveleri çocuklar kitaptan okuyor ya da televizyondan görüyor. Tropikal iklimde yetişen ne varsa bu seramızda yetiştireceğiz. Çocuklarımız buraya gelerek muz toplayıp tüketecekler. Bu bitkilerin nasıl yetiştiğini görmeleri gerekiyor. Burada yetiştirdiğimiz ürünleri ziyaretçilerimize ikram edeceğiz.” ifadelerini kullandı.