Keçiören’e yeni kule

Keçiören'de, temeli 18 yıl önce atılan Cumhuriyet Kulesi'nin yapımı sürerken, ikinci bir kule "müjdesi" verildi.

40 metrelik kuleden bakınca Atakule ve Ankara ayağımızın altında kalacak. Buradan bakınca Cumhuriyet Kulemizi de rahatlıkla görebileceksiniz. Ankara’mızın yüzde 90'ını gelip buradan görme imkânınız olacak. İçerisinde kütüphane, restoran, kafe, nikâh salonu, kreş alanı gibi birçok sosyal donatı alanı olacak.” dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yükseltepe Mahallesi’de Şehit Jandarma Pilot Kıdemli Üsteğmen Oğuz Kılıç ile 15 Temmuz Şehidi Fatih Kalu’nun isimlerinin verildiği parkların açılışlarını gerçekleştirdi.

“YENİ AĞAÇLANDIRMA ALANI YAKINDA AÇILACAK”

Açılışta Yükseltepe sakinlerine hitaben konuşan Altınok, “Yükseltepe’ye bu parklar dışında bir de ağaçlandırma alanı yapıyoruz. Burası Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in ismini taşıyacak. 25 Kasım'da bir tören yapacağız. Yine 100 bin metrekarelik bir yeşil alanı şehrimize kazandırmış olacağız. İçinde oyun alanları, yürüyüş, koşu ve bisiklet yolu, voleybol, basketbol ve futbol sahası, tenis kortu, kaykay alanı gibi birçok hizmet alanı yer alacak. Ayrıca Yükseltepe’de 40 bin metrekarelik bir alanı daha sosyal donatı alanı olarak mahallemize kazandıracağız.” ifadelerini kullandı.

“40 MİLYON LİRALIK ASFALT SERİYORUZ”

“Gece gündüz demeden mahallelerimizi gezip şehrimizin röntgenini çekiyoruz” diyerek konuşmasını sürdüren Altınok, şunları söyledi:

“Yükseltepe, Sancaktepe ve Şehit Kubilay mahallerini birbirine bağlayan üçgende bulunan metruk yapıları yıktık. İçerisinde her türlü melanet vardı. Kamulaştırma yapabilirsek burayı da güzel bir rekreasyon alanı yapacağız. Her kuruşunuzu sizler için hizmete dönüştürüyoruz. Çankaya'dan daha iyi, havaalanı gibi asfalt çalışması yapıyoruz. Asfaltın maliyeti dokuma halıdan pahalıdır. Bu sene 40 milyon liralık asfalt seriyoruz. Birçok Belediye bunu yapamıyor. Kızılay'ın göbeğine gidin böyle bir asfalt yok. En pahalı hizmet asfalt serim hizmetidir.”

HALK OYLAMASINDAN “KARAKOL” ÇIKTI

Altınok konuşması sırasında Yükseltepe’ye inşa edilen mahalle konağının karakol olarak değerlendirilmesi gerektiği yönündeki talepleri de mahalle sakinlerine sorarak mini bir halk oylaması yaptı. Vatandaşa “karakol olsun mu, olmasın mı?” şeklinde soru yönelten Altınok, “karakol olsun” tercihinin yoğun alkış aldığını görünce, burayı en kısa zamanda karakol olarak ilçe emniyet müdürlüğüne tahsis edeceklerini duyurdu.

“KEÇİÖREN’İ ORTAK AKILLA YÖNETİYORUZ”

Keçiören’i ortak akılla, istişare ederek yönettiklerini anımsatan Altınok şunları kaydetti:

“Emniyet müdürlüğümüzden mahalle konağını karakol yapma yönünde bir talep geldi. Şehit Kubilay Yükseltepe, Sancaktepe mahallemize hitap edecek bir karakol yapacağız dediler. Ben de vatandaşlarımıza bir soralım, buranın sahibi vatandaş, belediye başkanı emanetçidir dedim. Şu anda sizlere sorduk, Sizlerin de kararıyla burayı karakol olarak ben en kısa zamanda Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğümüze tahsis edeceğiz. Onun yerine daha büyük bir mahalle konağını da kültür merkezi olarak buraya kazandıracağız.”

Başkan Altınok, Şehit Jandarma Pilot Kıdemli Üsteğmen Oğuz Kılıç ve 15 Temmuz Şehidi Fatih Kalu parklarının açılışlarını vatandaşlarla birlikte kurdele keserek gerçekleştirdi.