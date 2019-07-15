Keçiören’in Kuğulu Parkı

Keçiören Belediyesi tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’na iki tane kuğu bırakılırken, 15 mavi servi, 150 ardıç, 50 yeşil ardıç, 50 mazı bitkisi, 10 da pampas otu dikildi.

Başkan Turgut Altınok ilçenin cazibesinin artırılması, özellikle de çocukların daha mutlu olacağı doğal alanların kurulması noktasında çalışmalarını sürdürürken, park revizelerine de ayrı bir önem veriyor. Kuğuların ayrı bir güzellik kattığı Muhsin Yazıcıoğlu Parkı da son revizelerin ardından muhteşem bir görünüme kavuştu.

İki kuğunun gelmesinin ardından daha da hareketlenen ve 13 bin metrekare alanda hizmet veren Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nın merdiven kenarı bordürleri çekilirken, 15 mavi servi, 150 ardıç, 50 yeşil ardıç, 50 mazı bitkisi, 10 da pampas otu dikildi. Parktaki şelalenin bakım ve temizliği yapılırken ağaçlar budanıp gerekli alanlara da toprak takviye edildi.

Her fırsatta “Keçiören’de bakımsız park kalmayacak” mesajı veren Başkan Turgut Altınok, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nı yine fotoğraflara dekor olacak görkemli bir görünüme kavuşturduklarını belirterek, “Parklarımızın bakımı ve temizliğine ayrı bir önem veriyoruz. Keçiören parklarının güzelliğiyle tanınıyordu, yine öyle olacak. Gece gündüz vatandaşımızın arasındayız, Keçiören yine güven ve huzurlu günlerine dönüyor, hanım kardeşlerimiz ve çocuklarımız eskisi gibi parklarda geç vakitlere kadar huzur içinde oturuyor” diye konuştu.





